Drama gia đình Beckham bùng nổ: Cruz đá xéo Brooklyn chỉ bằng 3 từ sắc lẹm!

Cuộc chiến ngầm giữa các thành viên gia đình Beckham tiếp tục dậy sóng khi Cruz Beckham – con trai út của cặp đôi nổi tiếng Victoria và David Beckham công khai "cà khịa" anh trai Brooklyn trên mạng xã hội. Chỉ bằng ba từ ngắn gọn nhưng cực kỳ sâu cay: "Sai người rồi bạn ơi" , Cruz đã khiến dân tình dậy sóng, không ngừng đồn đoán về mối quan hệ rạn nứt giữa hai anh em.

Cụ thể, khi một người dùng TikTok bình luận dưới video Cruz đang chơi guitar, hỏi đầy ẩn ý: "Em định gắn bó với công việc này luôn hay lại sắp chuyển sang làm tay đua F1 giống ai kia?", Cruz lập tức đáp: "Wrong brother mate" (tạm dịch "Sai người rồi bạn ơi"). Nhiều người nhanh chóng nhận ra đây rõ ràng là ám chỉ Brooklyn – người anh trai 26 tuổi vốn nổi tiếng với sự nghiệp "nhảy việc" liên tục: Từ bóng đá, nhiếp ảnh, đầu bếp đến tay đua công thức điện.

Sự nghiệp chắp vá của Brooklyn từ lâu đã trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Ngoài ra, anh còn điều hành một thương hiệu tương ớt có tên Cloud23, càng khiến người ta thêm hoài nghi về sự nghiêm túc trong định hướng nghề nghiệp của cậu cả nhà Beckham.

Không dừng lại ở đó, Cruz tiếp tục "gắt" với các bình luận khác. Khi một người khen cậu thừa hưởng tài năng từ mẹ Victoria và khuyên nên thử đá bóng như cha David, Cruz thẳng thừng đáp: "Julie ơi, bạn đã nhìn lại mình chưa? Có khi nên lo chuyện của mình trước đã".

Thậm chí, khi bị nhận xét "chỉ có tài năng của một cậu bé mới học guitar", Cruz mỉa mai không kém: "Bình luận trên TikTok thì dễ lắm, bạn nghĩ tôi quan tâm chắc? Thương bạn ghê".

Không chỉ trên TikTok, Cruz còn đăng tải một story Instagram đầy ẩn ý, chia sẻ đoạn nhạc The End của The Beatles kèm câu chú thích: "Sự thật sẽ dần lộ diện". Đáng chú ý, phần lời bài hát được Cruz chọn là: "Cuối cùng/Tình yêu bạn nhận được/Chính là tình yêu bạn trao đi" – như một lời nhắn nhủ đầy sâu sắc giữa ồn ào gia đình.

Trước đó, Cruz cũng từng chia sẻ ca khúc solo của mẹ mình – Every Part of Me (2001) với những lời ca đầy cảm xúc: "Tôi hứa sẽ luôn ở đây nếu ai đó làm tan vỡ trái tim bạn" và "Mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh, con người thì chẳng ai mãi như xưa".

Những hành động này diễn ra trong bối cảnh tin đồn mối quan hệ giữa Brooklyn và bố mẹ ngày càng căng thẳng, đặc biệt sau khi Brooklyn và vợ – Nicola Peltz không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mừng David Beckham tròn 50 tuổi, nơi quy tụ dàn sao đình đám như Tom Cruise, Gordon Ramsay.

Trong khi Brooklyn im lặng trước mọi đồn đoán, anh vẫn công khai khẳng định tình yêu với Nicola qua bài đăng gần đây: "Em là cả thế giới của anh, anh sẽ mãi yêu em. Lúc nào cũng chọn em, baby. Em là người tuyệt vời nhất anh từng biết".

Nguồn tin thân cận Victoria chia sẻ với Metro: "Victoria thực sự đau lòng khi mọi chuyện đi xa đến mức này. Bài đăng của Brooklyn như tuyên bố rõ lập trường của cậu ấy, khiến cả cô và David đều tan nát cõi lòng".

Tuy nhiên, phía Brooklyn phản bác: "Thật buồn khi một lời thể hiện tình yêu với vợ lại bị bóp méo thành thứ tiêu cực như vậy".

Dẫu ai đúng ai sai, có một điều chắc chắn: Những rạn nứt trong gia đình Beckham ngày càng lộ rõ, và công chúng thì không ngừng tò mò xem màn kịch này sẽ đi đến đâu.