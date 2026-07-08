Drama chung cư: Vài giây đỏ mặt của nhà người ta và câu hỏi không biết trả lời sao từ con trẻ "Cô chú làm gì thế ạ?

Câu chuyện này ngay lập tức thổi bùng lên hai luồng dư luận trái chiều, vẽ nên một bức tranh về sự va chạm giữa "tự do cá nhân" và "chuẩn mực cộng đồng".

Mới đây, một bài đăng trên diễn đàn mạng đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Câu chuyện như sau:

"Ở chung cư nhiều bác than phiền sao BQL cứ bắt đóng cửa kín làm gì, bức bối khó chịu, mở tí cho thoáng thì làm sao? Thì nhìn đây đi, ở có những nhà vô ý, chắc khoe hạnh phúc tình cảm hả? Em mới tới nhà 1 chị ở chung cư chơi, vừa mở cửa ra để 2 mẹ con về thì thấy ôm ấp nhau, cửa thì mở, trong nhà và hành lang đầy trẻ con đang chơi, con gái em còn hỏi 'Cô chú đang làm gì thế?'. Ừ, thì chắc do em khó tính, chứ em nhìn cấn mắt lắm, chụp ảnh nó không diễn tả được hết cảnh đó đâu".

Câu chuyện này ngay lập tức thổi bùng lên hai luồng dư luận trái chiều, vẽ nên một bức tranh về sự va chạm giữa "tự do cá nhân" và "chuẩn mực cộng đồng".

Phe 1: "Nhà ai nấy ở, nhìn làm gì vừa mệt vừa vô duyên?"

Một bộ phận cư dân cho rằng, hành lang chung cư là không gian nối dài của căn hộ. Việc mở cửa hay thể hiện tình cảm là quyền tự do của mỗi người.

Dân tình bình luận: "Nhà của người ta, người ta muốn làm gì thì làm, miễn là không gây ồn ào hay cản trở lối đi. Ai bảo đi ngang qua lại nhìn vào nhà người ta làm gì rồi kêu ca? Nếu thấy 'cấn mắt' thì hãy quay mặt đi chỗ khác, vô duyên".

Họ cho rằng việc soi mói cuộc sống riêng tư của hàng xóm mới chính là điều đáng lên án hơn là hành động thể hiện tình cảm của gia chủ.

Phe 2: Văn hóa "mở" nhưng phải có giới hạn

Tuy nhiên, phần lớn những người đã sống lâu năm tại các khu chung cư lại có cái nhìn khắt khe hơn. Họ cho rằng, môi trường chung cư khác xa với nhà mặt đất ở tính kết nối và sự chia sẻ không gian chung.

Sự khác biệt không gian: Ở nhà mặt đất, bạn có cổng, có tường rào, không gian riêng tư được bảo vệ tuyệt đối. Nhưng ở chung cư, hành lang là không gian sinh hoạt chung, nơi trẻ con chạy nhảy và mọi người qua lại liên tục.

Văn hóa "mở" không đồng nghĩa với "phơi bày": Nhiều bác than phiền BQL bắt đóng cửa kín là "bức bối", nhưng chính vì có những gia đình "vô ý", biến hành lang trở thành sân khấu cho đời sống cá nhân, nên BQL mới phải đưa ra các quy tắc. Việc để cửa mở toang trong khi đang thể hiện tình cảm, đặc biệt là khi có trẻ em qua lại, không chỉ là vấn đề "khoe hạnh phúc" mà là vấn đề văn hóa ứng xử tối thiểu.

Tác động đến trẻ nhỏ: Trẻ em như tờ giấy trắng, việc vô tình chứng kiến những cảnh nhạy cảm từ người lớn ở hành lang không chỉ gây khó xử cho cha mẹ khi phải giải thích, mà còn hình thành những tò mò không đáng có cho con trẻ.

Ảnh minh họa

Tạm kết: "Tự do" không đi đôi với "vô tư"

Thực tế, không ai cấm các bạn hạnh phúc, cũng không ai ép các bạn phải sống trong sự bức bối. Nhưng sống ở chung cư là chấp nhận chia sẻ không gian. Nếu bạn muốn mở cửa cho thoáng, hãy giữ chừng mực trong cách ăn mặc và hành xử. Nếu muốn thể hiện tình cảm, hãy đóng cửa lại.

Sự tinh tế trong môi trường chung cư không chỉ là việc đóng hay mở cửa, mà là ý thức được rằng: Hành động của mình đang diễn ra trước mắt bao nhiêu người. Đừng để những hành động "vô tư" của mình trở thành "gánh nặng" thị giác cho hàng xóm, và cũng đừng đổ lỗi cho sự soi mói khi chính mình đang phơi bày đời sống cá nhân ở một nơi công cộng.

Hạnh phúc là của riêng bạn, nhưng sự văn minh là tài sản chung của cả tòa nhà. Hãy giữ lấy sự tử tế ngay từ cách đóng – mở cửa căn hộ của mình!