Drama căng nhất lúc này: Cát Phượng công khai chê bai phim mình đóng, đạo diễn đáp trả bằng 1 từ quá gắt

Bộ phim Việt Nam Tiệm Cầm Đồ: Có Chơi Có Chịu mới ra mắt từ ngày 12/09 và chìm nghỉm giữa một loạt những bom tấn phòng vé, nhất là Mưa Đỏ và The Conjuring: Nghi Lễ Cuối Cùng. Dù là phim mới nhưng Có Chơi Có Chịu chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, tổng doanh thu 3 ngày cuối tuần ghi nhận con số 78 triệu - thấp kỷ lục so với mặt bằng chung phim Việt năm nay.

Sang tuần mới, doanh thu phim đã lên được con số trăm triệu

Doanh thu bết bát, phản ứng từ khán giả cũng không mấy tích cực nhưng Có Chơi Có Chịu vẫn bất ngờ viral trên các nền tảng mạng xã hội mà lý do đến từ những buổi cinetour bất ổn của ekip. Tại loạt cinetour này, nữ chính của phim - Cát Phượng liên tục công khai chê bai phim thẳng mặt, cho rằng đạo diễn Hoàng Anh Duy yếu nghề, kịch bản cũng có vấn đề. Cụ thể, ngay trong rạp phim, trước mặt cả khán giả lẫn đạo diễn Hoàng Anh Duy, Cát Phượng cho rằng phim khiến khán giả không thể cảm nhận. Khi bạn diễn Minh Cường được khán giả hỏi thích vai ở Có Chơi Có Chịu hay Lật Mặt 7 hơn, Cát Phượng còn cướp lời, cho rằng Minh Cường thích Lật Mặt 7 hơn. Kết thúc cinetour, khi được phỏng vấn riêng, Cát Phượng tiếp tục khẳng định:

"Duy rất yếu nghề, vừa là diễn viên vừa là đạo diễn nên rất yếu nghề, bạn chưa có kinh nghiệm nhiều trong diễn xuất, kinh nghiệm về đạo diễn càng không. Kịch bản khi tôi đọc cũng lắc đầu, kêu sửa nhưng có sửa hay không thì tôi không biết."

Cát Phượng chê phim khi đang đứng cạnh đạo diễn Anh Duy (phải)

Cát Phượng chê thẳng đạo diễn phim Có Chơi Có Chịu (Nguồn: Vũ Trụ News)

Đáng nói hơn khi Cát Phượng không phải người duy nhất bất mãn với bộ phim. Nghệ sĩ Mỹ Duyên cũng đứng trước khán giả, chỉ thằng mặt đạo diễn Anh Duy và nói về việc phân cảnh của cô bị cắt bớt trên phim: "Đừng có quên tôi đưa anh vào nghề đó. Vậy mà anh cắt luôn cho nên khán giả không hiểu."

Nghệ sĩ Mỹ Duyên bức xúc vì bị cắt cảnh (Nguồn: vietdailylife)

Trước việc phim bất ngờ viral vì bị chính các nữ chính chê bai thẳng mặt, đạo diễn Anh Duy lập tức đăng tải dòng story phản pháo. Anh nhấn mạnh hành động đó là "kém duyên" và cho rằng việc diễn viên chê phim không phải "góp ý" mà đang gây thiệt hại cho nhiều người. Trước đó tại một buổi phỏng vấn, Anh Duy cũng chia sẻ: "Diễn viên của mình mà đi chê, nhất là diễn viên chính, đó là điều không bao giờ được. Nếu như bạn muốn góp ý thì cứ gọi điện trực tiếp, có thể 1 đối 1. Tôi rất muốn nghe những lời góp ý, đặc biệt là từ những người có nhiều thâm niên. Nhưng lời góp ý đó phải đúng hoàn cảnh..." Thậm chí nam đạo diễn trẻ còn cho rằng đó không phải "góp ý" mà là "hạ bệ" nhưng bao biện bằng sự thẳng tính.

Đạo diễn công khai gọi hành động "góp ý" của diễn viên phim mình đóng là "Kém duyên"

Hiện cuộc đôi co giữa đạo diễn Anh Duy và nữ diễn viên Cát Phượng đang khiến cư dân mạng chia phe tranh cãi gay gắt. Người cho rằng Cát Phượng quá thẳng thắng đến mức kém duyên, người lại khẳng định cô có quyền được lên tiếng khi không hài lòng về tác phẩm. Chỉ riêng Anh Duy thì nhận về nhiều ý kiến chỉ trích vì chất lượng bộ phim mà anh thực hiện.

Nguồn: Tổng hợp