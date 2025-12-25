Drama căng đêm Giáng sinh: Nữ diễn viên đình đám V.H lộ clip thân mật với thiếu gia đã có gia đình, phải lên tiếng xin lỗi

Sáng 25/12, showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đón nhận drama chấn động ngày Giáng sinh khi nữ diễn viên Hạ Vũ Hòa vướng nghi vấn là "tiểu tam". Theo đó, vào khuya 24/12, người đẹp này đã bị bắt gặp tham gia bữa tiệc riêng tư với bạn bè. Tại đây, Hạ Vũ Hòa được trông thấy có nhiều cử chỉ thân mật, ôm hôn tình tứ với 1 người đàn ông. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đối phương vẫn độc thân. Tuy nhiên, paparazzi xứ Đài cho biết người đàn ông thân mật với Hạ Vũ Hà là thiếu gia xuất thân từ gia tộc giàu có quyền lực và đã kết hôn.

Sau khi clip thân mật với đàn ông có vợ xuất hiện tràn lan trên mặt báo, Hạ Vũ Hòa bị công chúng chỉ trích dữ dội. Netizen phê phán cô làm "tiểu tam" phá hoại hôn nhân của người khác. Họ đồng thời cũng lên án người đàn ông trong clip phản bội, không chung thủy trong hôn nhân.

Showbiz Đài Loan (Trung Quốc) dậy sóng với video Hạ Vũ Hòa thân mật với thiếu gia đã có vợ con (Nguồn: Weibo)

Nữ diễn viên vướng nghi vấn là "tiểu tam" cặp kè với đàn ông đã có gia đình. Ảnh: Instagram.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng, Hạ Vũ Hòa đã lên tiếng xin lỗi và giải thích. Trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên khẳng định cô không phải "kẻ thứ ba", không có mối quan hệ tình ái với thiếu gia đã có vợ con kia. Hạ Vũ Hòa chia sẻ cô và vị thiếu gia là khách mời trong bữa tiệc của bạn chung. Cả hai đã uống rất nhiều rượu vào đêm qua và có hành động không phù hợp. Người đẹp cho biết cô đã nhận thức được hành vi sai lầm lúc say xỉn của mình và gửi lời xin lỗi đến tất cả những người có liên quan.

Hạ Vũ Hòa phủ nhận việc chen chân vào hôn nhân người khác. Cô xin lỗi vì đã có hành động quá trớn với đàn ông có vợ khi uống say. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, những đính chính của Hạ Vũ Hòa không được cư dân mạng tin tưởng. Họ gọi cô là "Hạ Quân Tường phiên bản nữ". Vào năm 2020, mỹ nam Sợi Dây Chuyền Định Mệnh cũng từng bị tung clip ôm hôn 1 mỹ nhân trên phố sau khi cùng nhóm bạn đi hát karaoke xong. Trên MXH, khán giả phẫn nộ khi Hạ Quân Tường "ngựa quen đường cũ", "5 lần 7 lượt" cắm sừng vợ.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, "nam thần đời đầu Cbiz" cho biết cô gái xinh đẹp mà paparazzi bắt gặp là "người bạn thân thiết" của anh. Hạ Quân Tường khẳng định anh và cô gái chỉ ôm ấp, cầm tay do đã uống quá nhiều rượu, chứ "không có bất cứ hành động nào đi quá giới hạn". Phát ngôn của Hạ Quân Tường khiến cư dân mạng ngán ngẩm thất vọng khi mỹ nam đình đám này lại có lối sống thiếu nghiêm túc và không tôn trọng vợ con. Netizen còn mỉa mai Hạ Quân Tường có đúng 1 bài thanh minh cô gái nào cũng là bạn với anh sau khi lộ bằng chứng ngoại tình.

Bị quay cảnh nắm tay, ôm hôn 1 mỹ nữ giữa phố, Hạ Quân Tường vẫn mặt dày khẳng định anh không phản bộ vợ, và chỉ là bạn bè với cô gái kia. Ảnh: CTwan.

Hạ Vũ Hòa sinh năm 1993, từng diễn xuất trong nhiều phim truyền hình giờ vàng ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Trước khi dính tai tiếng tình ái, cô từng có mối quan hệ tình cảm kéo dài 6 năm với nam diễn viên Gino.

