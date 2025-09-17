Các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng báo cáo đã đạt được mức cung cấp thiết bị quân sự kỷ lục cho Lực lượng Vũ trang Nga, điển hình như UAC đã phá vỡ kỷ lục về số lượng máy bay chiến đấu Su-34 được đưa ra mặt trận.

Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã hoàn tất việc chế tạo lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 mới và bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga.

Máy bay đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra tại nhà máy và sẵn sàng hoạt động trong Lực lượng Vũ trang Nga. Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp thuộc UAC đã giúp việc giao hàng được hoàn thành trong thời gian kỷ lục.

Su-34 có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất, mặt nước và trên không bằng vũ khí dẫn đường và không điều khiển. Máy bay được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và điều hướng hiện đại, nó có thể tấn công cả mục tiêu cố định và mục tiêu di động.

Phương tiện này cũng có khả năng trinh sát và điều chỉnh hỏa lực ở khoảng cách lên đến 1.500 km tính từ sân bay căn cứ. Phi công đánh giá cao mức độ cơ động, khả năng sống sót và độ tin cậy cao trong các phi vụ chiến đấu dài ngày.

Cải tiến sản xuất giúp Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất đẩy nhanh tiến độ bàn giao chiến đấu cơ.

Tốc độ sản xuất hàng loạt cao được đảm bảo nhờ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất. Việc giao hàng được thực hiện đều đặn, cho phép Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cần thiết.

Bộ phận báo chí của UAC lưu ý rằng các kỹ sư vẫn đang tiếp tục cải tiến máy bay nhằm mang lại tính năng kỹ chiến thuật vượt trội, đáp ứng mọi yêu cầu của chiến trường tương lai.

Tốc độ bàn giao chiến đấu cơ hiện đại cho Không quân Nga đang được UAC đẩy nhanh.

Theo Warfiles