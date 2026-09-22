Đột phá mới nhất của Nga có thể tăng tốc lĩnh vực xuất khẩu số 1 thế giới của "xứ Bạch Dương"

Đột phá công nghệ nông nghiệp của Nga hứa hẹn tăng tốc vị thế nhà xuất khẩu số 1 thế giới của nước này.

Đột phá đó liên quan đến lĩnh vực sản xuất Lúa mì.

Chỉ cần khoác cho hạt giống một lớp áo mỏng, các nhà khoa học Nga đã tìm ra cách giúp lúa mì mọc khỏe hơn, ít bệnh hơn và cho năng suất vượt trội mà lại thân thiện với môi trường.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Saint Petersburg (SPbU), phối hợp với các viện nghiên cứu khác, vừa phát triển một lớp phủ polymer cho hạt giống lúa mì từ hai thành phần: chitosan và glyoxal.

Ảnh minh họa về lúa mì. Nguồn: ST

Chitosan là hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ chitin. Glyoxal vốn được nông nghiệp dùng như chất kháng khuẩn. Khi kết hợp, chúng tạo thành một lớp bảo vệ an toàn, vừa cải thiện chất lượng hạt vừa kích thích nảy mầm.

Lớp phủ polymer thân thiện với môi trường này được sử dụng để bao bọc hạt giống, cải thiện chất lượng gieo trồng và kích thích nảy mầm, Đại học SPbU thông tin ngày 18/9.

Các thí nghiệm được tiến hành trên hạt lúa mì mềm, vì việc cải thiện khả năng chống chịu của loại cây trồng này trước các điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng Tây Bắc nước Nga là đặc biệt quan trọng.

Lúa mì thu hoạch được chất lên xe tải tại làng Tersky, gần Stavropol, Nga. Ảnh tư liệu: BLOOMBERG

Sau khi thử nghiệm 2 phương pháp, các nhà khoa học SPbU đã xác định được phương pháp hiệu quả nhất để chuẩn bị hạt giống lúa mì trước khi gieo trồng.

Quy trình gồm 3 bước: Đầu tiên ngâm hạt giống trong dung dịch chitosan - làm khô - và sau đó xử lý bằng dung dịch glyoxal loãng.

Phương pháp này giúp tăng năng suất hơn 50% và giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Dù vậy, các tác giả vẫn thận trọng. Theo PGS Maria Fokina, Khoa Hóa học Laser và Khoa học Vật liệu Laser của SPbU, đây hiện mới là công nghệ ở quy mô phòng thí nghiệm với những kết quả ban đầu đầy hứa hẹn. Để đưa ra đồng ruộng, cần nghiên cứu thêm về khả năng mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp.

Nếu thành công, đột phá này sẽ giúp củng cố/tăng tốc lĩnh vực xuất khẩu lúa mì số 1 thế giới của Nga.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết, sau thành tự năm 2025, Nga sẽ tiếp tục là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới trong năm 2026.

Theo Liên minh các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga, trong niên vụ 2025/26 (tháng 7/2025 – tháng 6/2026), Nga xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn lúa mì, tiếp tục là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới với thị phần khoảng một phần tư thương mại lúa mì toàn cầu.

Tham khảo: Đại học SPbU