Đốt ô tô hàng xóm vì không được mời liên hoan

Ngày 23/3, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Dương Chí Lĩnh (44 tuổi, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, vào đêm 20/2/2021, Lĩnh đi bộ qua nhà hàng xóm là ông Nguyễn Hùng Thái (49 tuổi ở thôn Đông Lĩnh, xã Khánh Vĩnh Yên). Khi đến đây thì thấy gia đình ông Thái đang tổ chức liên hoan mừng con trai đậu đại học.

Chiếc xe ô tô bị Lĩnh châm lửa đốt.

Vì bực tức khi gần nhà nhưng không được mời đến dự liên hoan, Lĩnh đã nảy sinh ý định đốt chiếc xe ô tô của gia đình ông Thái đang dựng ngoài đường.

21h40 cùng ngày, Dương Chí Lĩnh về nhà lấy xăng được đựng sẵn trong chai thuỷ tinh cùng miếng vải cũ và bật lửa. Khi đến tại vị trí ô tô, không thấy người nên Lĩnh đã châm lửa đốt xe.

Hậu quả khiến chiếc ô tô bị hư hỏng nhiều bộ phận phía trước đầu xe, gây thiệt hại gần 143 triệu đồng.

Sau thời gian dài điều tra, từ những chứng cứ thu thập được, Dương Chí Lĩnh cũng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.