Bắt đối tượng đốt xe buýt Phương Trang lúc rạng sáng

Chiều 1-3, thượng tá Trần Trung Quốc – Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thái Văn Nhìn (46 tuổi; ngụ xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

"Đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ động cơ gây án của đối tượng" – ông Quốc cho biết.

Đối tượng Thái Văn Nhìn. Ảnh V.A.

Chiếc xe buýt bị hư hại đến 70%. Ảnh V.A.

Trước đó, rạng sáng 11-1 đã xảy ra một vụ cháy xe buýt tại bến xe TP Hồng Ngự. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường huy động lực lượng dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến xe buýt bị hư hại khoảng 70%.

Chiếc xe buýt bị cháy trị giá 1,8 tỉ đồng, thuộc Công ty cổ phần xe khách Phương Trang.