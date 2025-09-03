Đột nhập nhà nữ danh hài trộm cắp tài sản, lãnh 2 năm tù

Truyền thông Hàn Quốc ngày 3-9 thông tin thẩm phán Tòa án Hình sự quận Tây Seoul đã đưa ra phán quyết 2 năm tù đối với một người đàn ông, vì tội đột nhập nhà riêng trộm cắp tài sản.

Theo đó, người đàn ông họ Jung đã đột nhập nhà nữ danh hài Park Na-rae tại Seoul vào tháng 4-2025, trộm cắp các vật dụng giá trị cao trước khi bỏ trốn. Ông ta đã cố gắng tiêu thụ một số tài sản trộm cắp được.

Nữ danh hài Park Na-rae

Jung khai rằng ông ta không biết đó là nhà của Park Na-rae. Trước đó, ông ta từng bị bắt quả tang thực hiện một vụ trộm tại một ngôi nhà khác ở Yongsan.

"Bị cáo đã thừa nhận các cáo buộc và bày tỏ ý định tự thú tại Sở Cảnh sát Yongsan. Số tài sản trộm cắp đã được trả lại cho nạn nhân. Tuy nhiên, tòa án đã xem xét tiền án, tiền sự trước khi đưa ra phán quyết. Trong đó, mức án cũng được cân nhắc từ việc bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách, giá trị cao của số tài sản bị đánh cắp cũng như yêu cầu xử phạt nghiêm khắc hành vi này từ phía nạn nhân" - thẩm phán nhận định.

Thẩm phán cũng ra quyết định phạt tiền đối với 2 cá nhân, được gọi là A và B, bị truy tố vì tội tiêu thụ tài sản bị trộm cắp do sơ suất. A bị phạt 2 triệu won và B bị phạt 3 triệu won. Hồ sơ tại tòa lưu ý: "Chúng tôi đã xem xét việc họ không có tiền án, mức độ sơ suất và giá trị thị trường của các mặt hàng bị trộm cắp".

Park Na-rae, 39 tuổi, ra mắt khán giả năm 2006 với vai trò diễn viên hài. Trải qua hành trình dài, cô đã trở thành gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài nhiều chương trình truyền hình, cô còn tham gia đóng phim, lồng tiếng.

Park Na-rae đã giành được hơn 20 giải thưởng trong sự nghiệp của mình.