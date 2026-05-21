"Đột nhập" nhà máy trứng sản xuất 600.000 quả/ngày: Vì sao ở đây gà đẻ gần như không có ngày nghỉ?

Khi cầm trên tay một vỉ trứng gà tươi ngon trong siêu thị, có bao giờ bạn tò mò về nơi chúng được sinh ra? Để cung ứng hàng trăm nghìn quả trứng sạch mỗi ngày cho thị trường, ngành công nghiệp chăn nuôi hiện đại đã tiến hóa thành một hệ sinh thái công nghệ cao đầy kinh ngạc. Hãy cùng thâm nhập vào bên trong Seng Choon – đại nhà máy sản xuất trứng lớn nhất Singapore, nơi vận hành một guồng quay khép kín nghẹt thở để xuất xưởng đều đặn 600.000 quả trứng mỗi ngày, và giải mã lý do vì sao hàng vạn "cô gà mái" ở đây lại làm việc không một ngày ngơi nghỉ.

Bên trong "pháo đài thép" khép kín của 850.000 cư dân

Chào mừng bạn đến với thế giới của những dãy chuồng nuôi thông minh trải dài vô tận tại Lim Chu Kang, nơi bóng dáng của mô hình chuồng trại truyền thống hoàn toàn biến mất. Để bảo vệ đàn gà khỏi mọi tác nhân dịch bệnh từ môi trường bên ngoài, toàn bộ khu trại được thiết kế như những chiếc hộp khép kín hoàn toàn, cách ly tuyệt đối với không gian bên ngoài. Khách tham quan hay nhân viên muốn bước vào bên trong đều phải đi qua một quy trình khử trùng nghiêm ngặt từ đầu đến chân.

Bước vào phân xưởng nuôi, bạn sẽ choáng ngợp trước những hệ thống lồng bằng thép xếp chồng từ bốn đến sáu tầng cao ngất, là nơi sinh sống của khoảng 30.000 đến 50.000 con gà mỗi nhà chuồng. Tiếng cục tác của hàng vạn con gà hòa lẫn với tiếng máy móc chạy liên tục tạo nên một bầu không khí công nghiệp đặc trưng. Trứng gà sau khi được đẻ ra sẽ tự động lăn xuống các rãnh dốc của lồng, ngay lập tức được hệ thống băng chuyền tự động "ôm trọn" và vận chuyển liên tục về khu trung tâm xử lý với tốc độ chóng mặt.

Bí mật phòng điều khiển: Thao túng sinh học để gà "quên" ngày nghỉ

Câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc nhất là: Làm thế nào để duy trì sản lượng khủng khiếp 600.000 quả mỗi ngày mà không bị gián đoạn? Câu trả lời nằm ở "bộ não" của đại nhà máy – phòng điều khiển trung tâm, nơi các thuật toán máy tính đang trực tiếp thao túng đồng hồ sinh học của đàn gà.

Trong tự nhiên, gà mái chỉ đẻ trứng năng suất nhất vào mùa xuân và mùa hè khi thời tiết ấm áp và ngày dài hơn đêm. Để xóa bỏ giới hạn tự nhiên này, hệ thống máy tính của nhà máy thiết lập một chu kỳ ngày nhân tạo hoàn hảo bằng dàn đèn LED thông minh có thể tăng giảm độ sáng linh hoạt. Hệ thống đèn này được lập trình để chiếu sáng cố định từ 14 đến 16 tiếng mỗi ngày, quanh năm suốt tháng. Ánh sáng này liên tục kích thích tuyến yên của gà, đánh lừa cơ thể chúng rằng "luôn luôn là mùa xuân", từ đó ép hệ sinh sản vận hành liên tục không có chu kỳ nghỉ ngơi theo mùa.

Bên cạnh đó, môi trường sống cũng được tối ưu hóa đến mức cực đoan. Dù ngoài trời nắng nóng gay gắt đến 34 độ C, bên trong chuồng vẫn luôn duy trì ở mức mát mẻ lý tưởng từ 29 đến 30 độ C nhờ hệ thống tấm làm mát bốc hơi và quạt thông gió công suất lớn. Gà ở đây không cần tốn một calorie nào cho việc đi lại tìm mồi hay chống chọi với thời tiết. Chúng chỉ cần đứng yên một chỗ, thưởng thức dòng thức ăn đậm đặc giàu canxi và protein được máy tính tự động cân đo và phun ra đều đặn 5 lần một ngày qua đường ống. Toàn bộ năng lượng nạp vào cơ thể được tập trung 100% cho một nhiệm vụ duy nhất: sản xuất trứng.

Kỳ quan cơ khí ở khâu kiểm định: 16 cái chạm và tia UV khử trùng

Hành trình của những quả trứng sau khi rời băng chuyền chuồng nuôi sẽ tiếp tục đi qua một dây chuyền cơ khí chính xác có công suất xử lý lên tới 120,000 quả mỗi giờ. Đây là nơi công nghệ tự động hóa thay thế hoàn toàn đôi mắt con người để thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:

Đầu tiên, mỗi quả trứng khi lăn qua băng chuyền sẽ bị hệ thống camera siêu tốc chụp lại từ 16 góc độ khác nhau để quét sạch các vết bẩn trên bề mặt vỏ. Ngay sau đó là công đoạn của máy dò vết nứt chân chim bằng âm thanh. Thay vì soi đèn thủ công dễ sai sót, hệ thống này sẽ gõ nhẹ đúng 16 lần lên từng quả trứng và đo tần số âm thanh phát ra để phát hiện những vết nứt siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Tiếp theo, trứng được đẩy qua một hệ thống ánh sáng tia cực tím (UV) để khử trùng toàn bộ vi khuẩn bám ngoài vỏ, rồi được cân trọng lượng riêng biệt để phân loại kích cỡ. Cuối cùng, một nguồn ánh sáng cực mạnh sẽ chiếu xuyên qua tâm quả trứng để phát hiện và loại bỏ những quả bị dính đốm máu bên trong lòng đỏ. Khi mọi tiêu chuẩn được đáp ứng, một cánh tay robot khổng lồ sẽ tự động bốc dỡ các kiện trứng từ băng chuyền, xếp gọn gàng lên các pallet để xe tải vận chuyển đến khắp các siêu thị ngay trong ngày.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ điều khiển sinh học và dây chuyền cơ khí chính xác chính là câu trả lời cho năng suất siêu nhiên của đại nhà máy trứng này, biến mỗi cô gà mái thành một "mắt xích" vận hành không ngừng nghỉ trong chuỗi cung ứng thực phẩm hiện đại.

Nguồn: CNA