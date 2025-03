Đột ngột xuất hiện "hố tử thần" giữa lòng Seoul: Nuốt chửng xe máy trong vài giây, làm giao thông tê liệt

Hố tử thần xuất hiện giữa phố đông đúc

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ sụt lún xảy ra vào khoảng 6 giờ 28 phút tối (giờ địa phương) ngày 24/3 tại ngã tư gần Trường Tiểu học Daemyung, Gangdong-gu (Hàn Quốc). Đoạn video từ hộp đen của một chiếc ô tô ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một chiếc ô tô màu trắng đang di chuyển bỗng chao đảo rồi bật lên khỏi mặt đường. Ngay sau đó, một hố tử thần bất ngờ xuất hiện, nuốt chửng chiếc xe máy chạy phía sau.

Hố tử thần bất ngờ xuất hiện giữa đường lớn tại Seoul. Ảnh: MBC

Tài xế ô tô may mắn thoát nạn và được đưa vào bệnh viện với chấn thương ở chân. Trong khi đó, người lái xe máy sau khi rơi xuống hố đã mất tích. Lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành tìm kiếm, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lượng đất đá và nước lớn bên trong hố.

Hiện trường hỗn loạn, giao thông tê liệt

Hố sụt có đường kính khoảng 20 mét và sâu 20 mét, bao trùm bốn làn đường của một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thành phố. Ngay sau vụ tai nạn, chính quyền đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và yêu cầu đóng cửa bốn trường học gần khu vực nhằm đảm bảo an toàn.

Nhiều người dân chứng kiến không khỏi hoảng sợ khi mặt đường bất ngờ sụp xuống ngay trước mắt. Một nhân chứng chia sẻ: " Tôi đang đứng ở vỉa hè thì nghe thấy tiếng động lớn, sau đó thấy mặt đường nứt ra và một chiếc xe máy biến mất ngay trước mắt tôi."

Đến rạng sáng ngày 25/3, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm người lái xe máy. Kim Chang-seop, Trưởng phòng Quản lý Phòng cháy chữa cháy tại Đồn cứu hỏa Gangdong, cho biết:

"Chúng tôi đã xuống lòng đất và tìm kiếm bằng tay nhưng mới chỉ tìm thấy điện thoại và chiếc xe máy của nạn nhân. Lượng bùn đất bên trong hố khoảng 2.000 tấn, hiện chúng tôi đã bơm thoát khoảng 1.800 tấn nước nhưng vẫn còn rất nhiều chướng ngại cản trở quá trình tìm kiếm."

Lực lượng cứu hỏa làm việc suốt đêm để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân. Ảnh: Yonhap

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn chặn những vụ sụt lún tương tự trong tương lai. Đồng thời, thành phố cũng đang xem xét phương án gia cố nền đường tại các khu vực có nguy cơ cao nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Nguyên nhân ban đầu và biện pháp khẩn cấp

Giới chức thành phố Seoul nghi ngờ nguyên nhân vụ sụt lún là do rò rỉ nước từ đường ống ngầm, làm nền đất yếu đi. Đáng chú ý, ngay bên dưới khu vực xảy ra tai nạn, một dự án mở rộng tuyến tàu điện ngầm số 9 đang được thi công. Chính quyền đã quyết định tạm dừng dự án này để tiến hành điều tra xem liệu có mối liên quan nào giữa công trình xây dựng và sự cố nghiêm trọng này hay không.

Khoảnh khắc hố sụt mở rộng phạm vi khiến người dân chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

Lo ngại về tình trạng sụt lún đô thị

Vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng tại các thành phố lớn, đặc biệt là ở những khu vực có mật độ xây dựng cao. Chỉ trong vài năm gần đây, Seoul đã ghi nhận nhiều vụ sụt lún đường phố, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và đe dọa tính mạng con người.

Dù lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, nhưng vụ việc đã để lại nỗi ám ảnh lớn cho người dân Hàn Quốc. Nhiều người đặt ra câu hỏi: "Liệu cơ sở hạ tầng có đang thực sự ổn và đảm bảo được an toàn cho người dân?"