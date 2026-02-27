Nếu toàn bộ khí quyển đột ngột biến mất, hành tinh của chúng ta sẽ bước vào một kịch bản thảm họa toàn diện, nơi sự sống quen thuộc gần như không thể tồn tại.

Trong vài phút đầu tiên, con người và động vật trên cạn sẽ rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Cơ thể không thể hô hấp, dẫn đến mất ý thức rất nhanh. Sự chênh lệch áp suất khiến tai đau nhức, các chất lỏng trên bề mặt cơ thể có thể bắt đầu bốc hơi nhẹ. Không có lớp không khí che chắn, tia cực tím và bức xạ vũ trụ chiếu trực tiếp xuống mặt đất, gây tổn thương nghiêm trọng cho tế bào sống.

Hình ảnh minh họa cho việc Trái Đất không còn khí quyển.

Chỉ sau vài giờ đến vài ngày, môi trường trên bề mặt Trái Đất trở nên cực đoan. Ban ngày, bề mặt hành tinh nóng lên nhanh chóng vì không có khí quyển tán xạ và hấp thụ bớt bức xạ Mặt Trời. Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu vì không có lớp không khí giữ nhiệt. Thực vật chết hàng loạt do không còn carbon dioxide để quang hợp, kéo theo sự sụp đổ dây chuyền của chuỗi thức ăn trên cạn.

Trong những tuần và tháng tiếp theo, bề mặt đại dương bắt đầu biến đổi. Do áp suất khí quyển bằng không, nước ở tầng trên cùng có xu hướng bốc hơi và bị phân tán vào không gian.

Không còn “áo giáp” khí quyển, các thiên thạch nhỏ vốn thường cháy rụi trong không khí nay có thể rơi thẳng xuống mặt đất, làm tăng mức độ tàn phá bề mặt hành tinh.

Về lâu dài, Trái Đất sẽ dần trở nên khô cằn và khắc nghiệt, với nhiệt độ dao động lớn và mức bức xạ cao, tương tự một thế giới không có sự sống phức tạp. Con người và hầu hết sinh vật đa bào sẽ tuyệt chủng chỉ trong thời gian rất ngắn.

Có chăng, chỉ một số vi sinh vật cực đoan sâu trong lòng đất hoặc gần các nguồn nhiệt mới có thể tồn tại lâu hơn.