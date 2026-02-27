Ở khu vực xích đạo, tốc độ quay của hành tinh này có thể lên tới hơn 1.600 km/giờ. Con số ấy nghe có vẻ “kinh khủng”, nhưng thực tế con người lại không hề cảm thấy mình đang chuyển động. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khoa học đơn giản và dễ hiểu.

Trước hết, con người và mọi vật xung quanh đều đang chuyển động cùng với Trái Đất. Nhà cửa, cây cối, đại dương, thậm chí cả bầu không khí đều “đi chung chuyến” với hành tinh này. Khi tất cả cùng chuyển động với một vận tốc ổn định, chúng ta không cảm nhận được sự thay đổi vị trí của bản thân.

Hiện tượng này giống như khi ngồi trên máy bay đang bay đều: dù máy bay di chuyển rất nhanh, hành khách vẫn cảm thấy bình thường nếu không có rung lắc hay tăng giảm tốc đột ngột.

Thứ hai, chuyển động quay của Trái Đất diễn ra rất đều đặn. Cơ thể con người chỉ nhạy cảm với sự thay đổi tốc độ hoặc đổi hướng, chẳng hạn khi xe tăng tốc, phanh gấp hoặc rẽ mạnh. Ngược lại, một chuyển động quay ổn định kéo dài hàng tỷ năm không tạo ra “cú hích” đủ rõ để các giác quan nhận biết.

Thứ ba, lực hấp dẫn của Trái Đất giữ con người bám chặt vào bề mặt. Dù hành tinh quay nhanh, lực quay tạo ra vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với trọng lực, nên chúng ta không bị hất văng hay có cảm giác chao đảo. Bên cạnh đó, bầu khí quyển cũng quay theo Trái Đất, giúp môi trường xung quanh luôn tương đối ổn định, không xuất hiện những luồng gió dữ dội do chênh lệch vận tốc.

Con người không cảm nhận được việc Trái Đất quay vì tất cả đều chuyển động cùng nhau, chuyển động diễn ra đều đặn và trọng lực giữ mọi thứ ổn định. Chính sự “êm ái” ấy khiến một hiện tượng vũ trụ khổng lồ trở nên hoàn toàn vô hình trong cảm nhận hằng ngày của chúng ta.