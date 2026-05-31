Đợt nắng nóng mới ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay 31/5 đến ngày 2/5, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 3-5/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Theo thông tin trên tờ VnExpress, đợt nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng 5-7/6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ tăng lên 36-38 độ C.

Đến ngày 8/6, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa diện rộng, giúp chấm dứt tạm thời nắng nóng.

Khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 2-3/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 2-3/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C (Ảnh minh hoạ/Báo Hà Tĩnh).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/5 và ngày 1/6

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.