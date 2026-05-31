HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đợt nắng nóng mới ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Duy Anh
|

Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 7/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay 31/5 đến ngày 2/5, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 3-5/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Theo thông tin trên tờ VnExpress, đợt nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng 5-7/6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ tăng lên 36-38 độ C.

Đến ngày 8/6, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa diện rộng, giúp chấm dứt tạm thời nắng nóng.

Khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 2-3/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 2-3/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đợt nắng nóng mới ở miền Bắc sẽ kéo dài trong bao nhiêu ngày? - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp nắng nóng trở lại, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C (Ảnh minh hoạ/Báo Hà Tĩnh).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/5 và ngày 1/6

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Hạnh SN 1980
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 1/6

thời tiết hà nội ngày 1/6

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại