Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40°C kéo dài đến bao giờ?

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong hai ngày 8-9/4, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiều nơi có thể xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. (Nguồn: NCHMF)

Khu vực Tây Bắc Bộ có phần dịu hơn, song nắng nóng gay gắt vẫn bao trùm, khiến nhiều nơi như “chảo lửa”, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi vượt 38°C; độ ẩm không khí thấp, chỉ khoảng 45-50%.

Thời tiết nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mặc dù không khắc nghiệt nhưng vẫn trong ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí dao động 50- 55%.

Trong những ngày tới, nắng nóng khả năng vẫn duy trì trên cả nước.

Mặc dù ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt nhưng người dân cần đề phòng mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nam đồng bằng nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, nam đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 40°C, phía Nam 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.