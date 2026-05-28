Một đường dây sản xuất kem đánh răng giả quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng tại Delhi (Ấn Độ) triệt phá, với hàng nghìn tuýp sản phẩm giả mạo thương hiệu Sensodyne cùng nhiều nguyên liệu, máy móc sản xuất bị thu giữ ngay tại hiện trường. Vụ việc đang khiến dư luận địa phương lo ngại về mức độ tinh vi của hàng giả trong lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe.

Theo thông tin từ Moneycontrol , lực lượng cảnh sát Delhi đã tiến hành một cuộc đột kích vào một cơ sở sản xuất bí mật tại khu vực Kanjhawala, sau quá trình theo dõi nghi vấn hoạt động sản xuất hàng giả trong thời gian dài. Khi ập vào hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một “xưởng ngầm” chuyên đóng gói và hoàn thiện kem đánh răng giả, được ngụy trang tinh vi nhằm tránh sự chú ý của người dân xung quanh.

Tại đây, các đối tượng đã sử dụng bao bì, nhãn mác mang thương hiệu Sensodyne - một nhãn hàng kem đánh răng nổi tiếng để tạo vỏ bọc cho sản phẩm.

Hàng nghìn tuýp kem đánh răng giả, cùng nguyên liệu sản xuất và nhiều máy móc đóng gói đã bị lực lượng cảnh sát thu giữ trong cuộc đột kích vào cơ sở sản xuất hàng giả

Tuy nhiên, toàn bộ quy trình sản xuất đều không tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn an toàn nào. Thay vì sử dụng nguyên liệu đạt chuẩn, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã pha trộn các hóa chất giá rẻ, kém chất lượng, bao gồm hỗn hợp chất tẩy trắng màu xanh và các loại fluoride có nguồn gốc địa phương, không được kiểm định.

Điều đáng lo ngại là các thành phẩm sau khi hoàn tất có hình thức gần như giống hệt sản phẩm chính hãng, từ màu sắc, kết cấu cho đến bao bì in ấn, khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt bằng mắt thường. Những tuýp kem này sau đó được đóng gói và chuẩn bị đưa ra thị trường như hàng thật, hướng đến các kênh tiêu thụ phổ thông.

Trong quá trình khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ hơn 10.000 tuýp kem đánh răng giả, bao gồm cả sản phẩm đã hoàn thiện và đang trong giai đoạn đóng gói. Bên cạnh đó, khoảng 130 kg hỗn hợp kem màu xanh chưa thành phẩm cũng bị phát hiện tại hiện trường. Ngoài ra, nhiều thùng nguyên liệu, vỏ tuýp rỗng, tem nhãn giả và hệ thống máy móc phục vụ đóng gói thủ công cũng bị tịch thu để phục vụ điều tra.

Theo các điều tra ban đầu, cơ sở này hoạt động theo mô hình sản xuất nhỏ nhưng khép kín, tận dụng lao động thủ công để giảm chi phí và tăng tốc độ đóng gói. Các đối tượng liên quan được cho là đã tổ chức sản xuất trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh, không có bất kỳ quy trình kiểm soát chất lượng nào, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc sử dụng kem đánh răng giả chứa hóa chất không rõ nguồn gốc có thể gây kích ứng niêm mạc miệng, tổn thương nướu, ảnh hưởng men răng, thậm chí dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài nếu sử dụng thường xuyên. Đặc biệt, việc đưa các hợp chất fluoride không kiểm soát vào sản phẩm có thể gây độc tính nếu vượt ngưỡng cho phép.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu tại nhiều quốc gia đang phát triển, nơi nhu cầu lớn nhưng công tác kiểm soát thị trường còn nhiều hạn chế. Sự tinh vi trong khâu làm giả khiến người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt thật - giả, đặc biệt với các sản phẩm có bao bì quen thuộc.

Hiện cơ quan chức năng Delhi đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy vết toàn bộ đường dây phân phối, xác định các đầu mối tiêu thụ cũng như những cá nhân liên quan đến việc vận hành cơ sở sản xuất này. Vụ việc được dự báo có thể còn mở rộng quy mô khi nhiều dấu hiệu cho thấy sản phẩm giả đã được phân phối ra nhiều khu vực khác nhau trước khi bị phát hiện.

Trong bối cảnh đó, giới chức địa phương khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đặc biệt là tại các cửa hàng nhỏ lẻ hoặc nguồn hàng không rõ xuất xứ, nhằm tránh nguy cơ sử dụng phải hàng giả ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Nguồn: moneycontrol