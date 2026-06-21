HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đột kích tư gia viên chức khảo sát đất đai, tịch thu 40 tỷ đồng tiền mặt chất như tháp, 2 kg vàng, kim cương và 12 miếng vàng ròng nguồn gốc bất minh

Thiên Di
|

Số tài sản này được cho là quá lớn so với thu nhập của người đàn ông này.

Ngày 20/6, Cục Chống Tham nhũng bang Telangana (ACB) của Ấn Độ đã phát hiện 15 triệu rupee tiền mặt (khoảng 4,1 tỷ VNĐ), 12 miếng vàng và gần 2 kg vàng trang sức và kim cương tại các két sắt ngân hàng liên quan đến ông Sunkari Narahari Rao. Ông là Phó Giám đốc khu vực Đa vùng II thuộc Cục Khảo sát và Hồ sơ đất đai. Ông Rao bị điều tra về hành vi sở hữu tài sản không tương xứng với thu nhập.

Trước đó, trong các cuộc khám xét ngày 16/6, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 130 triệu rupee (khoảng 36,3 tỷ VNĐ).

Sau khi được Tòa án Đặc biệt xét xử các vụ án của SPE và ACB tại Hyderabad cấp lệnh khám xét, cơ quan chức năng đã mở hai két sắt đứng tên vợ của ông Rao tại một chi nhánh Ngân hàng Canara ở Shalibanda.

Hiện ông Narahari Rao hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo The Hindu

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ấn Độ

vàng

kim cương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại