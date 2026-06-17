Vụ bắt giữ thể hiện quyết tâm của quốc gia này trong việc chống tham nhũng.

Cuối tháng 5 vừa qua, lực lượng đặc nhiệm của Iraq đã bắt giữ ông Adnan Hamad Hamoud – cựu Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ, đồng thời là tổng giám đốc Công ty Lọc dầu phía Bắc và Nhà máy lọc dầu Baiji – với cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Shafaq News cho biết vụ bắt giữ được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Ali Al-Zaidi phát động chiến dịch chống tham nhũng và kiểm toán lại các hợp đồng của chính phủ. Đây được xem là bước đi nghiêm túc của chính phủ Iraq mới trong cuộc chiến chống tham nhũng lĩnh vực năng lượng.

Sau vụ bắt giữ, toàn bộ hồ sơ của ông Hamoud đã được gửi đến Cơ quan Tình báo và Điều tra Liên bang thuộc Bộ Nội vụ Iraq.

Tòa án Hình sự Trung ương Iraq về Chống Tham nhũng sau đó đã thông báo kết quả của các cuộc điều tra sơ bộ. Cơ quan tư pháp này cho biết các lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 40 bất động sản ở Baghdad, Salahuddin và Erbil. Bên cạnh đó, họ còn tịch thu 12,3 triệu USD tiền mặt và trang sức vàng nặng khoảng 1,5 kg.

Một lượng lớn vũ khí hạng nhẹ và hạng trung cũng đã bị thu giữ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn để xác định tất cả các cá nhân và tổ chức có liên quan đến tội phạm bị cáo buộc.

Ông Hammoud từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách lĩnh vực lọc dầu và tổng giám đốc Công ty Lọc dầu phía Bắc. Ông bị cách chức vào ngày 3/5 và bị bắt vào ngày 29/5.

Theo Shafaq News, Kurd Press