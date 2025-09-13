

Tiệm vàng đáng ngờ

Ngày 4/11/2023, Đội phòng chống gian lận thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cao An, Giang Tây, Trung Quốc, tiếp nhận đơn trình báo của bà Kim – nạn nhân bị lừa hơn 50.000 NDT (hơn 185 triệu đồng) qua một nền tảng trực tuyến.

Từ manh mối bà Kim cung cấp, các điều tra viên nhanh chóng phát hiện số tiền bị lừa đã được chuyển vào tài khoản công của một công ty tại thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Công ty này sở hữu một trung tâm thương mại với hàng trăm cửa hàng, tất cả đều sử dụng máy POS do chính công ty cung cấp. Tuy nhiên, việc số tiền bị lừa chảy vào cửa hàng nào cụ thể vẫn chưa được xác định.

Các điều tra viên sau đó đã rà soát hoạt động của các tiểu thương trong trung tâm thương mại và phát hiện 1 cửa hàng vàng tại đây có dòng tiền cao bất thường so với những tiệm vàng khác. Từ đây, họ nhận định dòng tiền lừa đảo nhiều khả năng đã chảy vào tiệm vàng này.

Kết quả điều tra cho thấy các giao dịch lớn của tiệm vàng này tập trung trong vòng 8 ngày với doanh thu trung bình hơn 1 triệu NDT/ngày (hơn 3,7 tỷ đồng). Riêng ngày 4/11/2023, doanh số đã vượt 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng). Kiểm tra camera giám sát, các điều tra viên phát hiện vào ngày này, có một người đàn ông hói đầu, khoảng 50 tuổi, đeo kính, đến tiệm vàng trên một mình, mua vàng trong nhiều giờ và thanh toán bằng cách quẹt thẻ nhiều lần.

Ảnh minh hoạ: internet

Làm việc với nhân viên họ Khưu tại tiệm vàng, cảnh sát được biết vào tháng 8/2023, người này từng nhận cuộc gọi từ một khách lạ đặt vấn đề mua số lượng lớn trang sức vàng và yêu cầu tiệm vàng chuẩn bị sẵn. Sau đó hai bên kết bạn qua điện thoại. Đến ngày 4/11/2023/người này báo sẽ có người đến mua vàng, và đúng hôm đó, người đàn ông hói đầu xuất hiện.

Nghi ngờ đây là thành viên của một đường dây rửa tiền, các điều tra viên lập tức phối hợp với cảnh sát Cám Châu, truy vết qua video giám sát nhưng họ đã để mất dấu đối tượng này. Trước tình thế này, lực lượng chức năng chia làm hai nhóm: một tiếp tục phân tích hình ảnh giám sát, nhóm còn lại mở rộng điều tra quanh khu vực trung tâm thương mại.

Phát hiện đường dây rửa tiền phía sau

Ngày 15/11/2023, cảnh sát phát hiện một người đàn ông mặc đồ đen, trùm áo hoodie, đeo khẩu trang đến mua vàng tại tiệm vàng nói trên. Khi đối tượng chuẩn bị rời đi với số trang sức vàng trị giá hơn 1,2 triệu NDT (hơn 4,4 tỷ đồng) lực lượng chức năng tức ập vào bắt giữ và thu giữ toàn bộ tang vật.

Qua thẩm vấn, đối tượng này cho biết anh ta họ Chung, có đồng phạm là Khưu lái chiếc Cadillac đang đợi bên ngoài. Ngày 15/11/2023, cả hai lái xe từ Phúc Kiến đến một tiệm vàng cách đó hơn 300km ở Cám Châu để hỗ trợ băng nhóm lừa đảo trực tuyến rửa tiền bằng cách mua vàng, đổi lại nhận thù lao hậu hĩnh. Sau 1 cuộc truy đuổi, cảnh sát tiếp tục khống chế thành công đối tượng họ Khưu.

Người này khai rằng người đàn ông hói đầu mà cảnh sát đang truy tìm là một người cùng quê. Hắn đã mua vàng tại tiềm vàng liên quan 6 lần kể từ ngày 13/10/2023. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát xuất hiện, người này đã biến mất. Sau đó, 2 đối tượng họ Chung và Khưu đã thay nhau đến cửa hàng mua vàng.

Ảnh minh hoạ: internet

Dựa vào những manh mối trên, ngày 6/12/2023, lực lượng chức năng đến Long Nham và tìm ra danh tính thật của người đàn ông trọc đầu. Anh ta họ Thang – từng bị bắt vì rửa tiền qua vàng nhưng lại được tại ngoại do đang điều trị bệnh thận.

Với sự hỗ trợ của công an địa phương, đối tượng họ Thang đã bị bắt tại một bệnh viện. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận hành vi rửa tiền bằng cách dùng thẻ ngân hàng giả danh để mua vàng, đồng thời khai rằng mọi giao dịch đều thông qua nhân viên cửa hàng tên Quách. Quách biết rõ số tiền là bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tay, thậm chí đôi khi còn thay mặt Thang liên hệ với nhân viên bán hàng trực tuyến để thống nhất số tiền và mật khẩu giao dịch.

Ngày 8/12/2023, cảnh sát triệu tập nhân viên bán vàng họ Quách. Người này khai rằng doanh số cửa hàng vốn thấp, song từ khi Thang xuất hiện, doanh số của họ tăng lên gấp nhiều lần. Dù nghi ngờ đây là tiền phạm tội, song anh ta cùng quản lý và nhân viên khác của tiệm vàng vẫn lựa chọn che giấu, thậm chí còn báo tin cho Thang mỗi khi có điều tra viên xuất hiện, để hắn kịp thời sắp xếp người khác đến mua vàng thay.

Từ đây, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nhân viên họ Quách cùng 2 đồng phạm nói trên và tịch thu số tiền hơn 8 triệu NDT (hơn 29 tỷ đồng) từ hoạt động mua vàng rửa tiền nói trên. Vụ việc sau đó vẫn được cơ quan chức năng Trung Quốc mở rộng điều tra và xét xử theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

(Theo News)