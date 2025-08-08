Đột kích nhà riêng của cựu nhân viên phát triển hạ tầng nông thôn lương chưa đến 4,5 triệu, tịch thu 26 căn nhà, 6 mảnh đất cùng số vàng, trang sức trị giá 2,5 tỷ đồng

Một vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng vừa bị phanh phui tại bang Karnataka, Ấn Độ, khi ông Kalakappa Nidagundi, từng là một nhân viên hợp đồng làm việc tại Văn phòng Phát triển Hạ tầng Nông thôn Karnataka (KRIDL) ở huyện Koppal.

Người này bị cáo buộc sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 30 crore rupee (tương đương gần 87 tỷ đồng) chỉ sau 20 năm làm việc, trong khi mức lương hàng tháng của ông chỉ vỏn vẹn 15.000 rupee (chưa đến 4,5 triệu đồng).

Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào tuần trước, khi lực lượng chức năng của Cơ quan chống tham nhũng Lokayukta bất ngờ tiến hành khám xét nơi ở của Kalakappa tại khu Pragati Nagar. Cuộc đột kích nằm trong khuôn khổ điều tra vụ biển thủ 72 crore rupee (khoảng 208 tỷ đồng) liên quan đến các dự án của KRIDL.

Tại hiện trường, các điều tra viên kinh ngạc khi phát hiện Kalakappa sở hữu tới 24 căn nhà, 6 khu đất thổ cư hơn 16 hecta, cùng hơn 1 kg vàng trang sức (khoảng 2,5 tỷ đồng) và nhiều xe cộ các loại. Ngoài ra, hàng loạt giấy tờ khác còn cho thấy ông này có thể đang nắm giữ thêm nhiều tài sản bất minh chưa được khai báo, đứng tên vợ và em trai.

Kalakappa bị bắt cùng hơn 1kg vàng và trang sức.

Các dấu hiệu vi phạm bắt đầu rõ ràng hơn khi Giám đốc điều hành KRIDL là ông Basavaraju chỉ đạo kỹ sư trưởng Anil Patil (văn phòng Koppal) và Anand Karlakunti (phân khu Nelogipura) nộp đơn tố cáo Kalakappa cùng cựu kỹ sư trưởng Zaranappa M. Chincholikar.

Sau khi nhận được đơn, Lokayukta nhanh chóng mở cuộc điều tra và tiến hành khám xét nơi ở của Kalakappa từ lúc 6 giờ sáng. Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2019 đến 2025, các đối tượng đã lập khống hồ sơ và hóa đơn cho 96 dự án, bao gồm xây dựng hệ thống thoát nước, đường giao thông và cấp nước sinh hoạt, trải rộng tại nhiều làng xã trong huyện. Cụ thể, có 19 dự án tại Kanakagiri, 5 ở Gangavathi, 4 ở Yelburga và 68 dự án tại vùng Koppal taluk, tất cả đều được xác định là giả mạo để rút ngân sách.

Dù Kalakappa đã bị chấm dứt hợp đồng vài tháng trước, nhưng Chincholikar vẫn giữ được chức vụ nhờ một phán quyết từ tòa án, bất chấp quyết định sa thải trước đó.

Phát biểu về vụ việc, ông K. Raghavendra Hitnal - đại biểu Hội đồng Lập pháp khu vực Koppal, xác nhận sự dính líu của ông Kalakappa cũng như một nhà cung cấp xi măng tên Amaresh Yambaladinni, người bị nghi đã tiếp tay cho Chincholikar trong việc lập khống hồ sơ thi công.

Ông Hitnal khẳng định chính quyền sẽ tiến hành điều tra toàn diện tất cả các dự án liên quan và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, bất kể chức vụ hay mối quan hệ.

Dư luận Ấn Độ dậy sóng đang dậy sóng vì vụ việc này cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế giám sát các dự án hạ tầng nông thôn, nơi ngân sách bị thất thoát nghiêm trọng ngay dưới tay những cán bộ có vẻ như "vô danh".

Tham khảo Times of India﻿