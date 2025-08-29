Đột kích nhà riêng của 1 cựu giám đốc bệnh viện, tịch thu hơn 4,2 tỷ đồng tiền mặt, 1,6 tỷ tiền tiết kiệm cùng nhiều tài sản khác

Ngày 18/11/2009, Tòa án Nhân dân huyện Du Trung, Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc, mở phiên xét xử bác sĩ Vương, cựu giám đốc Bệnh viện 504, về tội nhận hối lộ và sở hữu khối tài sản không rõ nguồn gốc.

Con đường thăng tiến và dấu hiệu bất minh

Theo Ifeng, bác sĩ Vương, 46 tuổi, tốt nghiệp Đại học Y Lan Châu, làm việc tại Bệnh viện 504 từ năm 1984. Ông lần lượt đảm nhiệm vị trí bác sĩ phẫu thuật, phó giám đốc rồi giám đốc bệnh viện.

Cuối năm 2008, Viện Kiểm sát Nhân dân Lan Châu nhận được tố cáo về khối tài sản bất minh của bác sĩ Vương và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát quận Tây Cố thụ lý điều tra. Quá trình thẩm vấn, bác sĩ này thừa nhận từng nhiều lần nhận tiền từ các công ty dược phẩm thông qua hình thức “hỗ trợ tài chính” hoặc quà biếu.

Theo hồ sơ, từ năm 2005, ông Trương, bạn học cũ của bác sĩ Vương, là đại diện pháp lý Công ty TNHH Dược phẩm Faraya Cam Túc, thường xuyên ngỏ ý hỗ trợ tài chính cho ông. Năm 2008, lấy lý do mua nhà và lo chi phí học tập cho con, bác sĩ Vương đã trực tiếp nhận 120.000 NDT (hơn 442 triệu đồng) tiền mặt từ bạn mình.

Khoản tiền này không có giấy nợ hay kỳ hạn trả. Đổi lại, công ty của ông Trương liên tục trúng thầu cung ứng thuốc cho bệnh viện, với tổng giá trị giao dịch từ năm 2005–2008 lên tới 3,5 triệu NDT (hơn 12,9 tỷ đồng).

Ngoài ông Trương, nhiều nhân viên kinh doanh dược khác cũng tìm cách tiếp cận và chi tiền cho ông Vương. Trong đó có anh Triệu, nhân viên Công ty Dược Tân Quang nhiều lần tiếp cận ông Vương để bàn chuyện hợp tác.

Người này hứa sẽ chi “hoa hồng” 5% trên doanh số bán thuốc cho bệnh viện của ông Vương. Từ năm 2005 đến cuối 2007, tổng giá trị giao dịch giữa hai bên vượt 1,8 triệu NDT, riêng năm 2007 đạt hơn 1,1 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng). Tuy nhiên, do bệnh viện chậm thanh toán, anh Triệu chỉ trực tiếp đưa cho bác sĩ Vương 30.000 NDT tiền mặt, tương đương khoảng 3% doanh số. Trước đó, cựu giám đốc bệnh viện này cũng từng nhận 27.000 NDT (gần 100 triệu đồng) tiền hối lộ từ người này.

Tương tự, anh Trương, nhân viên Công ty Dược phẩm Húc Đông cũng tặng ông Vương 49.000 NDT (hơn 180 triệu đồng) để “cảm ơn” sau khi công ty bán được “đơn thuốc” trị giá hơn 2,4 triệu NDT cho bệnh viện.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ngoài các khoản hối lộ, cơ quan điều tra phát hiện và tịch thu số lượng lớn tài sản khi khám xét nhà riêng và văn phòng của vợ chồng ông Vương. Cụ thể, hơn 52.000 NDT được tìm thấy trong phòng ngủ của ông Vương, hơn 16.000 NDT tiền mặt tại văn phòng của vợ ông, và tới 1,08 triệu NDT cùng 3.000 USD giấu trong nắp bộ tản nhiệt ở phòng khách. Tổng cộng, hơn 1,16 triệu NDT ( 4,2 tỷ đồng) tiền mặt đã được thu giữ.

Bên cạnh đó, hai người này còn sở hữu hơn chục sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng với tổng số dư trên 450.000 NDT (hơn 1,6 tỷ đồng). Ngoài ra, bác sĩ Vương cũng nắm giữ 3 bất động sản, 3 doanh nghiệp và đầu tư 360.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng) vào bảo hiểm, trái phiếu và quỹ tương hỗ.

Theo cơ quan chức năng, tổng số tài sản bị thu giữ lên tới 2,94 triệu NDT (hơn 10,8 tỷ đồng), trong đó hơn 1,38 triệu NDT (hơn 5 tỷ đồng) không có căn cứ giải trình hợp pháp.

Phiên tòa và những giọt nước mắt hối hận

Trước tòa, ông Vương bật khóc, thừa nhận phần lớn cáo buộc. Cựu giám đốc bệnh viện biện minh rằng trong quá trình điều tra vì lo sợ và thiếu hiểu biết pháp luật, ông đã khai nhận “bừa” một số khoản hối lộ.

Ông Vương khẳng định 120.000 NDT (hơn 442 triệu đồng) nhận từ bạn học cũ chỉ là tiền vay, đồng thời cho rằng một phần tài sản bị quy kết bất minh thực chất đến từ thu nhập hợp pháp của gia đình.

Bác sĩ này lập luận rằng gia đình ông có truyền thống kinh doanh lâu đời, vợ chồng đều giữ chức danh chuyên môn cao, thường xuyên tham dự hội nghị học thuật, hội chẩn và nhận tiền cảm ơn từ bệnh nhân sau phẫu thuật. Theo ông, viện kiểm sát đã chưa đánh giá đầy đủ các nguồn thu này, dẫn đến việc bỏ sót khoảng 200.000 – 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) tài sản hợp pháp. Kết thúc phần tự bào chữa, ông Vương bật khóc, bày tỏ sự hối tiếc và cho rằng bản thân đã phụ lòng tin của tổ chức.

Luật sư bào chữa cho rằng con số mà công tố đưa ra chưa chính xác, đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ. Phiên xét xử kết thúc mà chưa tuyên án. Dù kết quả cuối cùng không được công bố sau đó, song vụ việc trên khiến dư luận Trung Quốc chú ý. bởi số tài sản khổng lồ vượt xa mức thu nhập hợp pháp của một giám đốc bệnh viện cùng những mối quan hệ lợi ích phức tạp với các công ty dược phẩm.

Vụ án trên cũng là bài học cảnh tỉnh đối với nhiều người, đặc biệt là những người nắm vai trò lãnh đạo trong một tập thể. Trách nhiệm của người đứng đầu ở đây đặc biệt quan trọng, bởi chỉ một sự buông lỏng hay lợi dụng chức vụ cũng có thể làm xói mòn uy tín của cả tập thể.

Hơn thế, một vụ án tham nhũng trong y tế không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế, mà còn làm giảm sút niềm tin xã hội đối với đội ngũ thầy thuốc. Bài học rút ra là mỗi cán bộ y tế Trung Quốc cần giữ gìn bản thân, đặt lợi ích của người bệnh và cộng đồng lên hàng đầu, đồng thời hệ thống quản lý phải đủ chặt chẽ để ngăn ngừa lợi ích nhóm và tham nhũng nảy sinh.

(Theo Ifeng)





