Đột kích nhà “ông trùm” vụ lừa đảo 160 tỷ đồng, thu giữ 14 kg vàng, 294 kg bạc và hơn 46 tỷ đồng tiền mặt

Năm 2023, một người đàn ông Ấn Độ bị cáo buộc lừa một doanh nhân 58 crore rupee (hơn 160 tỷ đồng) thông qua một nền tảng trò chơi trực tuyến. Người này đã ra đầu thú trước tòa sau gần 3 tháng lẩn trốn.

Cuộc truy bắt kẻ lừa đảo

Theo Times of India, người này là Anant Sontu Jain, ở thành phố Gondia, bang Maharashtra, Ấn Độ. Vụ việc bắt đầu từ đơn tố cáo của doanh nhân Vikrant Agrawal ở thành phố Nagpur, bang Maharashtra. Người này cho biết đã bị lừa số tiền lên tới 58 crore rupee sau khi tham gia một nền tảng trò chơi trực tuyến. Agrawal cáo buộc kết quả các trò chơi trên nền tảng đã bị can thiệp, khiến ông chịu khoản thua lỗ rất lớn.

Theo cảnh sát trưởng thành phố Nagpur Amitesh Kumar, Jain chính là người đã thuyết phục Agrawal thử tham gia trò chơi trực tuyến với lời giới thiệu đây là một cách có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở tại Gondia, Jain đã kịp rời đi và sau đó được cho là sang Dubai.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã đột kích nhà riêng của Jain và thu giữ lượng tài sản rất lớn, gồm 17 crore rupee (hơn 46 tỷ đồng) tiền mặt, 14 kg vàng và 294 kg bạc, với tổng giá trị ước tính khoảng 27 crore rupee (hơn 74 tỷ đồng).

Đến ngày 2/8/2023, cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục phát hiện thêm 85 lakh rupee (hơn 2,3 tỷ đồng) tiền mặt cùng số vàng trị giá hơn 4,5 crore rupee (hơn 12 tỷ đồng) được cất giữ trong các két ngân hàng đứng tên Jain và các thành viên gia đình.

Trong khi đó, Jain tìm cách tránh bị bắt bằng cách nộp đơn xin bảo lãnh trước khi bắt giữ. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Bombay, bang Maharashtra, đã bác đề nghị này. Sau đó, Jain tiếp tục đề nghị Tòa án Tối cao Ấn Độ xem xét.

Ngày 9/10/2023, Tòa án Tối cao Ấn Độ giữ nguyên quyết định của Tòa án Tối cao Bombay, từ chối cho Jain được bảo lãnh trước khi bắt giữ và yêu cầu ông ra đầu thú trước cảnh sát trong vòng 7 ngày.

Đến ngày 16/10/2023, sau gần 3 tháng lẩn trốn, Jain đã thực hiện yêu cầu của tòa và ra đầu thú trước Thẩm phán tư pháp sơ cấp (JMFC) tại Nagpur. Cảnh sát cho biết sau khi hoàn tất thủ tục, Jain sẽ phải đối mặt với quá trình điều tra liên quan đến vụ lừa đảo trực tuyến.

Ngày 15/3/2024, Tòa án Tối cao Bombay đã cho Jain được tại ngoại kèm các điều kiện như không được rời Ấn Độ nếu chưa được tòa cho phép và phải trình hộ chiếu.

Cuộc điều tra tiếp tục mở rộng

Đến tháng 5/2024, cơ quan thuế thu nhập Ấn Độ cũng muốn tiếp quản số tiền và tài sản bị thu giữ để phục vụ điều tra về nguồn gốc tài sản của Jain và Agrawal . Lý do là hồ sơ khai thuế của Agrawal cho thấy thu nhập hằng năm của ông chỉ ở mức khoảng 10 lakh rupee (hơn 276 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với khoản tiền 58 crore rupee mà ông khai đã bị mất trong vụ việc.

Cơ quan này từng đề nghị tòa cho phép chuyển giao 17 crore rupee tiền mặt, cùng số vàng và bạc đang được cảnh sát thu giữ. Tuy nhiên, tòa đưa ra một điều kiện đặc biệt: cơ quan thuế phải cung cấp bảo lãnh bồi thường trị giá 40 crore rupee (hơn 110 tỷ đồng) trước khi nhận số tài sản trên.

Theo quy định được cơ quan thuế Ấn Độ giải thích, khoản tiền bị thu giữ sau khi được bàn giao thường sẽ được gửi vào một tài khoản tiền gửi đặc biệt tại ngân hàng. Đây không phải tài khoản thông thường mà là khoản tiền được quản lý như tài sản thuộc diện điều tra của cơ quan nhà nước.

Việc xác định nguồn gốc số tiền là bước cần thiết trước khi cơ quan này có thể hoàn tất việc đánh giá nghĩa vụ thuế. Nếu người sở hữu chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của tài sản, họ có thể yêu cầu được hoàn trả. Ngược lại, nếu không chứng minh được nguồn tiền, khoản tài sản không xác định được nguồn gốc có thể bị xử lý theo quy định và nộp vào ngân sách nhà nước Ấn Độ.

Đến ngày 18/8/2026, vụ án tiếp tục có diễn biến mới khi Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) mở rộng điều tra. Theo thông cáo chính thức của ED, cơ quan này đã tiến hành khám xét 12 địa điểm tại Nagpur, Gondia và Ahmedabad, liên quan đến Anant Navratran Jain, còn gọi là Sontu Jain, cùng những người bị cho là có liên quan.

Trong đợt khám xét này, cơ quan chức năng Ấn Độ tiếp tục thu giữ khoảng 30,30 lakh rupee tiền mặt (hơn 900 triệu đồng), cùng nhiều tài liệu liên quan đến bất động sản. Ngoài ra, hơn 100 tài khoản ngân hàng, quỹ tương hỗ và cổ phiếu, có tổng giá trị hoặc số dư khoảng 5 crore rupee (hơn 14 tỷ đồng), đã bị phong tỏa. ED cũng phong tỏa 2 két ngân hàng và 3 ô tô hạng sang có tổng giá trị khoảng 1,70 crore rupee.

Động thái của ED cho thấy vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng về toàn bộ cáo buộc đối với Jain và những người liên quan.

(Theo Times of India, The print, Enforcement Directorate)