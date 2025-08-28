Ngày 23/8 vừa qua, cảnh sát điều tra chống tham nhũng Ấn Độ đã bắt giữ ông Kishore Kumar Sahani, trợ lý cấp cao tại Bệnh viện Thành phố thuộc văn phòng CDMO Cuttack, vì cáo buộc sở hữu khối tài sản vượt xa thu nhập hợp pháp.

Các cuộc khám xét mở rộng tại những bất động sản liên quan đến ông Sahani và người thân đã phát hiện tài sản gồm 2 tòa nhà, 19 lô đất giá trị lớn, 330.000 rupee tiền mặt (khoảng 99,5 triệu VNĐ), 135 gram vàng trị giá khoảng 388 triệu VNĐ và tiền gửi ngân hàng hơn 5,548 triệu rupee (khoảng 1,67 tỷ VNĐ). Qua đối chiếu thu nhập và chi tiêu, Sahani bị phát hiện có tài sản bất minh cao hơn 201% so với nguồn thu đã khai báo.

Điều tra tiếp theo cho thấy ông này còn dính líu đến một vụ lừa đảo tài chính lớn trong thời gian công tác.

“Một số tiền hơn 12,4 triệu rupee (khoảng 3,73 tỷ VNĐ) từ ngân sách nhà nước đã bị ông chiếm đoạt. Sai phạm bao gồm không nộp tiền thu ngân sách, rút tiền từ tài khoản chính thức và chuyển trái phép tiền vào tài khoản cá nhân của bản thân và người thân", một cán bộ điều tra cho biết.

Danh sách bất động sản bị thu giữ bao gồm một ngôi nhà ba tầng diện tích 232 mét vuông tại Jobra Nuasahi, Thành phố Cuttack, một tòa nhà khác kèm trang trại gia cầm rộng 2,5 mẫu tại Palasia ở Choudwar, Cuttack, cùng 19 lô đất giá trị. Trong đó, 18 lô đất tại khu vực Thành phố Cuttack và một lô tại thị trấn Jatni, huyện Khurda.

“Sahani bị bắt theo Đạo luật Phòng chống Tham nhũng. Một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành để lần theo toàn bộ dòng tiền và các sai phạm tài chính”, vị cán bộ cho biết thêm.

Theo Times of India