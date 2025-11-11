Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất nước ngọt giả quy mô lớn, tịch thu 25.000 lít hóa chất cùng hàng loạt chai lọ, máy trộn công nghiệp

Cơ quan Quản lý Thực phẩm Punjab (PFA) của Pakistan vừa đột kích và triệt phá một nhà máy sản xuất đồ uống nước ngọt giả quy mô lớn gần nút giao thông Faizpur, tỉnh Punjab, thu giữ hàng chục nghìn lít đồ uống không rõ nguồn gốc và bắt giữ hai nghi phạm liên quan.

Theo người phát ngôn của PFA, cuộc đột kích được tiến hành sau khi cơ quan này nhận được tin báo về việc một cơ sở bí mật sản xuất và đóng chai nước ngọt mang nhãn hiệu nổi tiếng mà không có giấy phép hợp lệ. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 25.800 lít đồ uống pha sẵn, 200 gói đồ uống đóng chai, cùng 1.150 lít dung dịch hóa chất chưa qua kiểm định đang được lưu trữ tại hiện trường.

Ngoài ra, 120 kg nắp chai, 150 kg nhãn mác, 2.700 chai lọ rỗng và 450 kg hương liệu nhân tạo cũng được phát hiện tại cơ sở. Toàn bộ số hàng hóa và nguyên liệu bị xác định là không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đã được tiêu hủy ngay tại chỗ.

Lực lượng chức năng đồng thời tịch thu 10 thùng phuy lớn, máy chiết rót, xi lanh, máy bơm, máy làm mát và máy cân điện tử — được sử dụng trong quá trình pha trộn và đóng gói sản phẩm. Hai vụ án hình sự đã được lập hồ sơ, trong đó chủ cơ sở bị cáo buộc sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả trái phép.

Tổng cục trưởng Cơ quan Quản lý Thực phẩm Punjab cho biết, nhà máy này hoạt động mà không có giấy phép và không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh cơ bản. Nguyên liệu thô, bao gồm đường, hương liệu và hóa chất, được bảo quản trực tiếp trên nền nhà, nhiều thùng chứa bị nhiễm nấm mốc và côn trùng.

“Các cuộc kiểm nghiệm ban đầu cho thấy đồ uống này chứa các hợp chất hóa học có thể gây hại cho gan và thận nếu tiêu thụ thường xuyên,” vị quan chức cho biết, đồng thời nhấn mạnh đây là hành vi đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan PFA đã ra thông báo cảnh báo người tiêu dùng, khuyến cáo người dân chỉ mua đồ uống từ các thương hiệu được cấp phép và có chứng nhận an toàn thực phẩm. Đồng thời, cơ quan này kêu gọi công chúng báo cáo ngay những cơ sở nghi ngờ sản xuất hàng giả hoặc không rõ nguồn gốc cho lực lượng chức năng địa phương.

Theo thống kê, trong năm 2025, Cơ quan Quản lý Thực phẩm Punjab đã tiến hành hơn 3.000 cuộc thanh tra và đóng cửa hàng trăm cơ sở sản xuất đồ uống, sữa và thực phẩm không đạt tiêu chuẩn. Chiến dịch được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng lan rộng tại Pakistan, vốn là nguyên nhân gây ra nhiều ca ngộ độc và bệnh lý mãn tính trong những năm gần đây.