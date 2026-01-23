Đột kích một kho hàng, công an tóm gọn đường dây phân phối dầu gội và sữa rửa mặt giả quy mô lớn, tịch thu gần 120.000 sản phẩm nhái

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) vừa triệt phá một kho chứa mỹ phẩm giả quy mô lớn tại Bangkok, thu giữ hơn lượng lớn chai dầu gội và nhiều sản phẩm mỹ phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, với tổng giá trị ước tính vượt 10 triệu baht, tương đương khoảng 8,3 tỷ đồng.

Theo thông tin từ CIB, vụ việc bắt nguồn từ tin báo của các sĩ quan thuộc Đội 4, Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng, liên quan đến tình trạng dầu gội thảo dược nhãn hiệu Lio giả được rao bán tràn lan trên các nền tảng trực tuyến. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, lần theo các đầu mối phân phối và địa điểm tập kết hàng hóa.

Quá trình xác minh cho thấy các sản phẩm giả đang được cất giữ trái phép tại một nhà kho ở quận Sai Mai, Bangkok, chờ phân phối cho khách hàng trong nước. Địa điểm này đồng thời được sử dụng làm nơi tiếp nhận và trả bưu kiện, nằm trong khu dân cư tại số 42 Soi Phoemsin, phường Khlong Thanon, quận Sai Mai.

Khi tiến hành khám xét kho hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm giả, bao gồm 25.892 chai sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu nhãn hiệu Lio giả; 3.390 chai mỹ phẩm chăm sóc da mặt NU Formula giả mạo; 2.600 chai mỹ phẩm Cerave giả; 768 chai mỹ phẩm Bioderma giả; 1.032 chai dầu gội Head & Shoulders giả. Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 57.364 sản phẩm mỹ phẩm giả khác, trong đó có kem đánh răng và dầu gội mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Đáng chú ý, tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 23.355 nhãn dán dùng để dán lên hàng giả, cùng 4.054 thiết bị, vật tư phục vụ việc in ấn, làm giả nhãn mác và bao bì sản phẩm. Tổng cộng, 118.455 mặt hàng đã bị thu giữ.

Điều tra mở rộng cho thấy kho hàng này được thuê bởi một công dân Trung Quốc, người bị nghi là đứng sau hoạt động quảng cáo và buôn bán mỹ phẩm giả thông qua các nền tảng trực tuyến. Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm giả được buôn lậu từ nước ngoài vào Thái Lan, sau đó tập kết tại kho ở quận Sai Mai để chờ xử lý đơn hàng trong nước. Khi có đơn đặt hàng, các nghi phạm sẽ đóng gói và vận chuyển trực tiếp đến tay khách mua.

Ước tính, mỗi ngày đường dây này tiêu thụ khoảng 500–1.000 sản phẩm và đã hoạt động liên tục trong khoảng 6 tháng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng nhận tiền, di chuyển địa điểm lưu trữ hàng hóa và liên tục đổi tên cửa hàng trên các nền tảng trực tuyến, gây khó khăn cho công tác theo dõi và truy vết của cơ quan chức năng.

CIB cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ các cá nhân liên quan, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua mỹ phẩm qua mạng, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.