Đột kích một cơ sở in lụa, công an bất ngờ tóm gọn đường dây sản xuất nước giặt giả, tịch thu hàng trăm can nhựa chứa hóa chất cùng máy trộn công nghiệp

Ngày 14/11, Đơn vị điều tra hình sự thuộc Cảnh sát Metro Thành phố Bekasi (Indonesia) đã tiến hành đột kích một ngôi nhà tại khu vực Kavling Corulus, Kampung Sawah, Jatimurni, Jatisampurna. Địa điểm này được phát hiện đang bị cải tạo thành cơ sở sản xuất chất tẩy rửa và xà phòng giặt giả với quy mô lớn, hoạt động suốt nhiều tháng qua.

Theo cơ quan chức năng, đường dây này sản xuất các loại chất tẩy rửa mang nhãn của nhiều thương hiệu nổi tiếng, sau đó đưa ra thị trường dưới dạng bán trực tuyến. Báo cáo ban đầu cho thấy cơ sở này đã thu về hơn 1 tỷ IDR chỉ trong ba tháng, tương đương gần 1,6 tỷ đồng – con số cho thấy mức độ tiêu thụ đáng lo ngại của các sản phẩm giả mạo trong đời sống hằng ngày.

Cuộc đột kích được triển khai sau khi cảnh sát nhận nhiều phản ánh của người dân về việc các loại chất tẩy rửa giả tràn lan trên thị trường địa phương. Khi lực lượng chức năng ập đến, hàng chục công nhân đang tham gia vào dây chuyền pha chế, đóng gói và chuẩn bị tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tuyến. Cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ có tên viết tắt là ROH, được xác định là nghi phạm cầm đầu và chủ sở hữu cơ sở này.

Ủy viên cấp cao Kusumo Wahyu Bintoro, Cảnh sát trưởng Thành phố Bekasi, cho biết hoạt động phi pháp này đã tồn tại trong một thời gian khá dài và gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng. “Sau khi tiếp nhận phản ánh từ cộng đồng, đội điều tra đã vào cuộc và triệt phá cơ sở sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa giả. Chủ cơ sở đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra,” ông Bintoro nói.

Theo ông, thủ phạm thừa nhận đã tự ý sản xuất và phân phối các loại chất tẩy rửa giả nhái theo những nhãn hiệu phổ biến trên thị trường. Toàn bộ sản phẩm được đóng gói bằng bao bì giả, mô phỏng gần như hoàn toàn thiết kế của hàng chính hãng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hàng trăm can nhựa chứa chất tẩy rửa pha sẵn, nhiều máy móc phục vụ sản xuất cùng số lượng lớn bao bì giả chuẩn bị đưa ra thị trường. Tất cả đã được niêm phong làm bằng chứng phục vụ điều tra.

Ở góc độ địa phương, ông Kuswanto – Trưởng phòng RT 04/01 Jatimurni – cho biết ông và người dân trong khu vực hoàn toàn bất ngờ trước vụ phát hiện. “Chúng tôi chỉ biết ngôi nhà này được sử dụng làm cơ sở in lụa. Không ai nghĩ bên trong lại là nơi sản xuất bột giặt giả. Mãi đến khi cảnh sát ập vào, chúng tôi mới biết sự thật,” ông nói.

Cảnh sát Bekasi cho biết vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm truy tìm các mắt xích tiêu thụ và nguồn nguyên liệu, đồng thời cảnh báo người dân tăng cường cảnh giác với các sản phẩm tẩy rửa giá rẻ bất thường trên thị trường.