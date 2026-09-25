Đột kích một căn nhà, công an triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng nhập lậu từ Nhật Bản, tịch thu hơn 83.000 sản phẩm

Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ hơn 83.000 sản phẩm nhập lậu trị giá gần 6,5 tỷ đồng.

Cảnh sát Thái Lan vừa thực hiện một cuộc đột kích, thu giữ hơn 83.000 mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm và sản phẩm gia dụng nhập từ Nhật Bản tại huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan. Lô hàng có tổng giá trị hơn 8,34 triệu baht, tương đương khoảng 6,5 tỷ đồng.

Chiến dịch được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều khiếu nại về tình trạng các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc và chất nguy hiểm dùng trong gia đình được rao bán trên các nền tảng trực tuyến nhưng không có nhãn bằng tiếng Thái hoặc giấy phép lưu hành hợp lệ.

Theo Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan (CPPD), lực lượng chức năng đã khám xét một kho hàng tại huyện Bang Phli và thu giữ tổng cộng 116 loại sản phẩm, tương ứng 83.483 mặt hàng. Toàn bộ số hàng được xác định có nguồn gốc từ Nhật Bản và được nhập khẩu, kinh doanh không đúng quy định tại Thái Lan.

Trong số hàng hóa bị thu giữ có khoảng 64.000 sản phẩm chăm sóc da và tóc thuộc các thương hiệu như Hada Labo, Biore, Fino và Tsubaki. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nước rửa chén Kao, bột giặt P&G, thuốc nhỏ mắt Rohto và các loại thực phẩm chức năng bổ sung axit ascorbic.

Theo điều tra ban đầu, kho hàng không trực tiếp bán sản phẩm cho người tiêu dùng mà đóng vai trò là nơi lưu trữ, đóng gói và xử lý đơn hàng cho các nhà bán hàng trực tuyến. Hàng hóa sau khi được đóng gói sẽ được vận chuyển tới khách hàng đặt mua thông qua nhiều nền tảng thương mại điện tử khác nhau.

Hoạt động này được cho là đã diễn ra trong hơn 4 năm. Mỗi ngày, kho xử lý khoảng 200-300 đơn hàng, với mức phí đóng gói khoảng 10-12 baht mỗi kiện.

Cơ quan chức năng cho biết địa điểm này ban đầu chỉ được sử dụng để lưu trữ hàng hóa nhập khẩu. Sau đó, chủ kho mở rộng hoạt động sang cung cấp dịch vụ lưu kho và đóng gói cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến.

Sau khi thu thập bằng chứng về các dấu hiệu vi phạm, cảnh sát đã xin lệnh khám xét từ tòa án. Cuộc đột kích được tiến hành và dẫn tới việc thu giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Một quản lý kho hàng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Người này có thể phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến các quy định của Thái Lan về mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, chất nguy hiểm và các sản phẩm thuộc diện kiểm soát.

Vụ việc nằm trong chiến dịch của cơ quan chức năng Thái Lan nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là những sản phẩm nhập khẩu không có nhãn bằng tiếng Thái hoặc chưa được cấp phép theo quy định.