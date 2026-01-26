Đột kích kiểm tra diện rộng: Phát hiện một cơ sở bán hàng cấm, tịch thu hàng trăm sản phẩm vi phạm, có hộ bị đề xuất phạt 175 triệu đồng

Sản phẩm pháo hoa nổ bị lực lượng chức năng tịch thu.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công thương), ngày 22/01, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm: 1974, HKTT: Tổ 16C, phố Đoàn Kết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ có hành vi buôn bán hàng cấm là Pháo hoa nổ.

Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Thảo về hành vi buôn bán hàng cấm là Pháo hoa nổ số tiền 40 triệu đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Cửa hàng kinh doanh tại Thái Nguyên với nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Tại Thái Nguyên, lực lượng quản lý thị trường và công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất Cửa hàng kinh doanh do ông Đ.V.B làm chủ, có địa chỉ tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Qua kiểm tra phát hiện ông Đ.V.B có nhiều hành vi vi phạm như: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; không thực hiện niêm yết giá hàng hóa; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời trưng bày để bán nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như GUCCI, CHANEL, HERMÈS.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 500 sản phẩm vi phạm các loại. Trong đó có 235 sản phẩm là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 306 sản phẩm là hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ông Đ.V.B. vị xử phạt và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm. Tổng số tiền phạt và trị giá hàng hóa vi phạm bị tịch thu, tiêu hủy lên tới 132 triệu đồng.

Lực lượng quản lý thị trường tại Gia Lai kiểm tra các cơ sở kinh doanh.

Tại Gia Lai, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh P.V.H. Tại đây, lực lượng chức năng đã lấy mẫu phân bón để thử nghiệm về chất lượng. Kết quả cho thấy lô phân bón được lấy mẫu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Lực lượng quản lý thị trường đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cấp có thẩm quyền, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh P.V.H với mức phạt tiền 175 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Lực lượng quản lý thị trường tại Đà Nẵng kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm bánh kẹo

Trong thời gian từ ngày 1/12/2025 đến 25/1/2026, lực lượng quản lý thị trường tại Đà Nẵng đã phát hiện và xử phạt 3 cơ sở kinh doanh thực phẩm bánh kẹo bao gói sẵn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tang vật vi phạm gồm 1.318 đơn vị sản phẩm bánh kẹo với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 40,9 triệu đồng, chủ yếu là các loại bánh, kẹo có bao bì in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh với số tiền 29 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đáng chú ý, một số cơ sở vi phạm được phát hiện hoạt động lén lút trong các ngõ nhỏ, khu dân cư, không biển hiệu, giao dịch nhỏ lẻ, sử dụng nhà ở làm nơi cất giấu, tập kết hàng hóa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng vẫn kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.



