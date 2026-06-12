Đột kích khách sạn, bắt 83 người Trung Quốc lập 'đại bản doanh' lừa đảo

Kiểm tra khách sạn, công an phát hiện 83 người Trung Quốc thuê trọn cơ sở để lắp đặt thiết bị điện tử, nghi chuẩn bị hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Video: Công an TP.HCM "đột kích" bắt 83 người Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ việc 83 người mang quốc tịch Trung Quốc cùng hàng trăm người nước ngoài khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và hoạt động lừa đảo.

Vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm do Công an TP.HCM triển khai trên địa bàn.

Công an TP.HCM phát hiện, xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an TP.HCM, việc phát hiện và xử lý kịp thời nhóm người nước ngoài này đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn.

Trước đó, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra 420 cơ sở lưu trú trên toàn thành phố.

Trong quá trình kiểm tra ngày 8/6, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 83 người quốc tịch Trung Quốc thuê trọn khách sạn The Emerald Gold tại khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương.

Tang vật trong vụ án phát hiện, xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Qua xác minh ban đầu, phần lớn những người này được xác định nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TP.HCM để thiết lập địa điểm hoạt động phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người dân tại Trung Quốc.

Khám xét nơi lưu trú, công an thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy hệ thống nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động lừa đảo mới được tập kết, lắp đặt nên chưa kịp đưa vào vận hành.

Cũng trong đợt tổng kiểm tra, các tổ công tác phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

Ngoài ra, gần 300 người nước ngoài bị phát hiện có các hành vi vi phạm như nhập cảnh trái phép, lao động trái phép, đánh bạc và tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào công dân nhiều quốc gia.

Theo Công an TP.HCM, qua công tác kiểm tra cho thấy một số cơ sở lưu trú vì mục đích lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp thuê phòng nhưng không thực hiện nghĩa vụ khai báo lưu trú.

Nhà chức trách cảnh báo hành vi tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép có thể bị xem xét xử lý về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.