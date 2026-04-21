Đột kích hang ổ của 2 người đàn ông chi hơn 119 tỷ đồng mua vàng sau 5 tháng theo dõi, công an tịch thu 20 kg vàng bất hợp pháp trị giá hơn 386 tỷ

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Trung Quốc, vào một buổi chiều đầu tháng 1/2023, Đội Cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã tiếp nhận tin báo về một website đầu tư có dấu hiệu lừa đảo người dùng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, một lượng lớn tiền do người dùng nạp vào nền tảng này không được sử dụng cho hoạt động đầu tư như quảng cáo mà đã bị chuyển hướng sang nhiều tài khoản trung gian. Đáng chú ý, dòng tiền sau đó được chuyển đến 2 cửa hàng kinh doanh vàng tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Không lâu sau, một lượng vàng tương ứng lại tiếp tục được chuyển đi khỏi 2 cửa hàng này, làm dấy lên nghi vấn về hành vi rửa tiền có tổ chức.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát quận Chu Thôn đã mở rộng điều tra sâu hơn và phát hiện cả 2 cửa hàng vàng nói trên đều do một người tên Trần Đại Lực đứng tên pháp nhân. Người này đồng thời còn sở hữu một gian hàng kinh doanh vàng tại một khu chợ chuyên buôn bán trang sức ở Thâm Quyến.

Khi bị thẩm vấn, Trần Đại Lực thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo trực tuyến rồi chuyển đổi số tiền này thành vàng theo yêu cầu của các đối tượng liên quan.

Qua quá trình lấy lời khai, người này đã cung cấp thêm một chi tiết quan trọng: vào tháng 12/2022, một người đàn ông tên Kỷ Thông từng đến gian hàng của ông tại khu chợ trang sức để mua vàng với số lượng đặc biệt lớn. Điều bất thường là giao dịch này có giá trị lên tới 31 triệu NDT ( hơn 119 tỷ đồng), nhưng khách hàng lại lựa chọn phương thức “trả tiền trước, nhận hàng sau” – một hình thức giao dịch hiếm gặp trong các thương vụ vàng có giá trị lớn.

Chi tiết này nhanh chóng trở thành manh mối quan trọng giúp cơ quan điều tra mở rộng hướng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát địa phương nhanh chóng xác định danh tính của Kỷ Thông.

Đối tượng này được xác minh là người tỉnh Quảng Đông, không có nghề nghiệp ổn định và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Từ những dữ liệu thu thập được, lực lượng chức năng nhận định Kỷ Thông có thể chỉ là mắt xích trong một đường dây tội phạm, được thuê để thực hiện giao dịch nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp nên đã tiến hành theo dõi.

Quá trình theo dõi qua hệ thống camera giám sát tại khu chợ trang sức tiếp tục cung cấp thêm những manh mối quan trọng cho lực lượng chức năng. Hình ảnh ghi lại cho thấy, sau khi nhận vàng, Kỷ Thông đã mang số tài sản này xuống tầng 1 và bàn giao lại cho một người đàn ông khác tên Kỷ Tứ Tứ, được xác định là đồng phạm trong đường dây.

Tuy nhiên, khi cả hai di chuyển vào khu vực nhà để xe – nơi nằm ngoài phạm vi giám sát của camera – lực lượng chức năng tạm thời bị mất dấu.

Dù vậy, một chi tiết tưởng như nhỏ lại trở thành mắt xích quan trọng của vụ việc: cả hai đối tượng thường xuyên mang theo một chiếc túi vải màu vàng trong các lần giao dịch. Từ đặc điểm nhận diện này, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng, triển khai theo dõi chặt chẽ trong khu vực.

Chỉ 5 ngày sau, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đàn ông có đặc điểm trùng khớp – một béo, một gầy – xuất hiện trở lại tại khu chợ trang sức, trên tay vẫn mang theo chiếc túi vải màu vàng quen thuộc. Sau khi 2 người này đi vào khu vực điểm mù camera và quay trở lại, chiếc túi đã biến mất.

Cảnh sát nhận định đây là dấu hiệu cho thấy vàng đã được chuyển giao và nhanh chóng bị đem đi tiêu thụ tại các điểm thu mua khác trong chợ để đổi lấy tiền mặt.

Từ toàn bộ chuỗi dữ liệu thu thập được, cơ quan điều tra dần dựng lại mô hình hoạt động của đường dây tội phạm: tiền lừa đảo từ website được chuyển qua nhiều lớp trung gian, sau đó quy đổi thành vàng tại các cửa hàng, tiếp tục được bán lại để thu tiền mặt, rồi chuyển đổi thành tiền ảo và đưa ra nước ngoài nhằm xóa dấu vết dòng tiền.

Ngày 22/2/2023, Công an quận Chu Thôn phối hợp lực lượng điều tra đến thành phố Thâm Quyến để tiến hành kế hoạch triệt phá đường dây này. Sau nhiều tháng theo dõi và giăng lưới, đến ngày 31/5/2023, cảnh sát đã đồng loạt đột kích vào hang ổ, bắt giữ Kỷ Thông, Kỷ Tứ Tứ cùng 6 đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo và rửa tiền.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 20 kg vàng không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính hơn 100 triệu NDT (hơn 386 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bị bắt đã thừa nhận hành vi lập website đầu tư giả mạo để chiếm đoạt tiền của người dùng. Sau khi có được dòng tiền bất hợp pháp, chúng sử dụng hệ thống mua bán vàng làm trung gian rửa tiền, sau đó tiếp tục chuyển đổi sang tiền ảo và chuyển ra nước ngoài nhằm hợp thức hóa tài sản.

Vụ án sau đó được lực lượng chức năng quận Chu Thôn tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các mắt xích liên quan nhằm chặn đứng mô hình rửa tiền tinh vi vốn đang ngày càng phổ biến trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới.

(Theo News.qq)