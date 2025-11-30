Một nhóm đàn ông đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào một cơ sở mát-xa đồng tính (gay spa) vào ngày 28 tháng 11 ở Malaysia, trong đó có 17 người là công chức, người trẻ nhất mới 19 tuổi.

Chiến dịch, được tiến hành lúc 8 giờ tối, do Bộ phận D7 (Hội kín, Cờ bạc và Tệ nạn) thuộc Lực lượng Cảnh sát Kuala Lumpur (IPK), Tòa thị chính Kuala Lumpur (DBKL) và Cục Tôn giáo Hồi giáo Lãnh thổ Liên bang (JAWI) thực hiện, sau hai tuần thu thập tin tức tình báo.

Theo Phó Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, Datuk Mohd Azani Omar, tổng cộng 201 cá nhân đã bị bắt giữ, bao gồm 7 nhân viên của cơ sở.

“Các vụ bắt giữ liên quan đến 24 người nước ngoài, trong khi số còn lại là người địa phương, bao gồm 17 công chức trong độ tuổi từ 19 đến 60.”

Một số người bị phát hiện trong bồn sục khi bị đột kích

Cuộc đột kích diễn ra tại tầng hai và tầng ba của một tòa nhà ở Chow Kit. Các thành viên được yêu cầu cởi quần áo trước khi được phát khăn trắng. Cơ sở này cũng có một căn phòng đặc biệt gọi là “phòng tối” với một tấm nệm đen mỏng dành cho khách lui tới.

Một số vật phẩm, bao gồm bao cao su, đã bị Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) tịch thu. Mohd Azani cho biết cơ sở này đã hoạt động được từ 8 đến 10 tháng và bị nghi ngờ quảng bá các hoạt động thông qua mạng xã hội.

Ông nói: “Trung tâm tính phí 35 ringgit (khoảng 184.000 VNĐ) cho mỗi lần vào cửa, với 10 ringgit (khoảng 53.000 VNĐ) bổ sung là phí đăng ký cho thành viên mới.”

Các bác sĩ chuyên khoa, giáo viên, phó công tố viên, cán bộ hành chính ngoại giao và sĩ quan cơ quan thực thi pháp luật cũng nằm trong số những người bị bắt.

Một trong những người bị bắt, một kỹ sư 40 tuổi đến từ Sarawak, thừa nhận rằng mặc dù đã kết hôn nhưng anh ta bị hấp dẫn bởi đàn ông, và vợ anh ta hoàn toàn không biết về bí mật này. Anh ta bị bắt cùng một sinh viên đại học 19 tuổi, người này tiết lộ rằng anh ta đã đến cơ sở mát-xa này hai lần theo lời gợi ý của bạn bè, theo báo cáo của tờ Kosmo!.

“Ban đầu, tôi chỉ muốn thử chỗ này. Nhưng tôi không ngờ điều này lại xảy ra.”

Vụ việc đang được điều tra theo Điều 377B của Bộ luật Hình sự Malaysia.

