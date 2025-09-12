Đột kích cơ sở kinh doanh, Quản lý thị trường phát hiện 3 tấn xương bò không rõ nguồn gốc, 150kg nội tạng bốc mùi chuẩn bị tiêu thụ

Sản phẩm xương bò bị lực lượng chức năng phát hiện

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh tại xóm 3 thôn Cổ Điển, phát hiện số lượng lớn xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, cơ sở đang tàng trữ 3,5 tấn xương bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá số hàng hóa là 28 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Diễm, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên, không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Tang vật vi phạm

Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở số tiền 17 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 7,5 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Tổng mức phạt tiền: 24,5 triệu đồng.

Đội quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định tạm giữ số hàng hóa trên và buộc chủ số hàng hóa thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Tại Sơn La, ngày 10/9 tại Tiểu khu 1, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an xã Mai Sơn tiến hành kiểm tra số hàng hóa do Ông T.V.T là chủ hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, số nội tạng động vật (bò) được đựng trong 4 thùng xốp, có trọng lượng là 150 kg. Toàn bộ số nội tạng động vật trên có hiện tượng rò rỉ nước, bốc mùi hôi thối và biến đổi về màu sắc.

Nội tạng động vật bị phát hiện ở Sơn La.

Qua làm việc, ông T.V.T thừa nhận số hàng hóa vi phạm trên có trị giá 9 triệu đồng, đang được giao bán cho người dân dùng làm thực phẩm thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Ông T.V.T cũng không xuất trình được các giấy tờ để chứng minh nguồn gốc của hàng hóa theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành xử phạt ông T.V.T 8 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm theo quy định.



