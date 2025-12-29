Đột kích căn nhà không số trong chuyên án lớn, bắt đôi vợ chồng Nguyễn Phương Hoàn và 3 nữ nhân viên

Ngày 28/12, Công an TP. HCM cho biết trên báo Thanh Niên rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, với thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Phương Hoàn (sinh năm 1989), được xác định là người cầm đầu, cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1990). Ba đối tượng còn lại là Bùi Ngọc Trâm (sinh năm 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (sinh năm 2005) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (sinh năm 2005), đều là những người trực tiếp tham gia vào quá trình pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm giả. Các đối tượng này cùng cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Chân dung các đối tượng bị bắt. Ảnh: CA TP.HCM

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ quá trình điều tra xác định, sáng 13/12, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Mỹ tiến hành kiểm tra một căn nhà không số trên đường 171 (ấp 18, xã Bình Mỹ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức pha trộn dầu gió giả từ nhiều loại hóa chất không rõ nguồn gốc, được mua qua các nền tảng mạng xã hội.

Các hóa chất này được pha trộn thủ công theo tỷ lệ tùy ý, sau đó chiết vào chai thủy tinh, dán nhãn “Siang Pure Oil”, đóng hộp và bọc màng co để giả mạo hàng chính hãng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan chức năng cho báo Vietnamnet hay, các thành phần sử dụng trong quá trình sản xuất chỉ là tinh dầu công nghiệp, dung môi và chất tạo màu, hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh, giảm đau hay sát khuẩn như công bố trên nhãn mác.

Đồ họa: Chi Chi

Việc sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát, thậm chí ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người có cơ địa nhạy cảm.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét thêm một địa điểm khác tại số 5 Võ Văn Bích (ấp 15, xã Bình Mỹ). Tại đây, công an thu giữ hơn 4.300 chai dầu gió giả đã hoàn thiện, cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất như máy ép nhiệt, can chứa hóa chất, tem nhãn, vỏ hộp, chai lọ và các dụng cụ liên quan.

Hiện trường sản xuất dầu gió giả. Ảnh: ZNews

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã sản xuất và tung ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió giả, thu lợi bất chính bằng cách bán với giá rẻ hơn nhiều so với hàng thật.

Hoạt động này không chỉ xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của các doanh nghiệp sản xuất chính hãng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng lựa chọn đặt xưởng sản xuất tại khu vực thưa dân cư, cách xa trung tâm thành phố.

Hiện Công an TP. HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ quy mô tiêu thụ, nguồn cung hóa chất cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.