Đột kích căn biệt thự triệu đô của 2 anh em Tiktoker, cảnh sát vừa tịch thu 9 siêu xe, 270.000 USD tiền mặt và hàng trăm món đồ giả

Cảnh sát bang New South Wales (Úc) vừa đột kích một đường dây buôn bán hàng hiệu giả quy mô lớn do hai anh em Ahmad Kase Siddiqi (30 tuổi) và Ahmad Jawade Siddiqi (33 tuổi) cùng bạn là Shadi Skaf (30 tuổi) điều hành. Vụ việc được thực hiện vào ngày 18/6/2025, đánh dấu một trong những chiến dịch triệt phá hàng giả lớn nhất tại Úc.

Theo hồ sơ cảnh sát, nhóm này đã nhập khẩu hơn 1.500 lô hàng hóa giả, bao gồm túi xách, giày dép, đồng hồ và phụ kiện cao cấp, từ Trung Quốc và Hồng Kông. Các sản phẩm sau đó được bán thông qua Instagram, TikTok và các nền tảng trực tuyến khác. Tổng doanh thu ước tính khoảng 9,7 triệu USD, với lợi nhuận lên tới 5 triệu USD, theo công bố từ The Daily Telegraph (Úc).

Tiền mặt và những món đồ tịch thu được bên trong căn biệt thự của 2 anh em Ahmad Kase Siddiqi và Ahmad Jawade Siddiqi.

Cuộc đột kích diễn ra vào sáng ngày 18/6 tại các căn nhà ở phía tây Sydney, nơi cảnh sát thu giữ: 9 siêu xe sang, bao gồm Lamborghini Aventador, McLaren 765LT, Porsche và nhiều mẫu xe đắt tiền khác; 270.000 USD tiền mặt; hơn 500 món hàng giả được cất giấu trong nhà và garage và một khẩu gel blaster (súng đồ chơi nhưng có thể gây thương tích nếu sử dụng sai mục đích).

Một điều tra viên mô tả:“Họ vận hành như một cửa hàng bách hóa hàng giả, nhưng là ngay trong nhà mình. Rất chuyên nghiệp và kín kẽ.”

Ngày 19/6, cả ba bị cáo đã được đưa tới Tòa án địa phương Parramatta, nơi họ được chấp thuận bảo lãnh tại ngoại với mức tiền 50.000 USD mỗi người. Điều kiện bảo lãnh bao gồm trình diện cảnh sát 2 lần/ngày, cấm sử dụng mạng xã hội, chỉ được dùng tối đa 1 điện thoại mỗi người và cấm tiếp xúc lẫn nhau và không được xuất cảnh.

Vụ việc sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 8/2025.

Cảnh sát New South Wales xác định khoản lợi nhuận mà nhóm này thu được là “thu nhập bất hợp pháp” theo luật Proceeds of Crime Act (Đạo luật về tài sản do phạm tội mà có). Nếu bị kết án, các bị cáo có thể đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù.

Dù chưa bị truy tố về tội lừa đảo khách hàng, hành vi buôn bán hàng giả và tiêu thụ sản phẩm có bản quyền giả mạo đã đủ để cấu thành các tội hình sự nghiêm trọng tại Úc.

Cảnh sát cũng cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra các tài sản khác có thể đã được mua từ tiền bất chính, đồng thời không loại trừ khả năng mở rộng điều tra sang đối tác vận chuyển và tài khoản thanh toán quốc tế mà nhóm này đã sử dụng.