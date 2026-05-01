Đột kích 5 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất mỹ phẩm giả do người Trung Quốc điều hành, tịch thu hơn 700.000 sản phẩm

Khánh Vy
Cơ quan chức năng tại Thái Lan đã thu giữ hơn 700.000 sản phẩm mỹ phẩm giả và bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn do các đối tượng người Trung Quốc điều hành, thu giữ hơn 700.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Theo truyền thông Thái Lan, Thiếu tướng Thassapoom Jarupraj, Tư lệnh Phòng Chống tội phạm kinh tế (ECSD), đã chỉ đạo Đại tá Phuwadej Chulakasevi cùng các lực lượng thuộc Phòng 1 ECSD triển khai chiến dịch khám xét tại nhiều địa điểm ở Bangkok và tỉnh Samut Prakan.

Lực lượng chức năng đã mang theo lệnh khám xét của Tòa án tỉnh Samut Prakan và Tòa án Sở hữu trí tuệ và Thương mại quốc tế Trung ương để đồng loạt đột kích 5 địa điểm, gồm một kho hàng tại phường Pak Nam, huyện Mueang, tỉnh Samut Prakan; một tòa nhà thương mại ở quận Bang Khae, Bangkok; cùng một căn nhà tại khu Soi Bobae, quận Pathum Wan.

Qua khám xét, cảnh sát đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc gồm ông Zeng Jin, ông Chu Yong và ông Cha Dong. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ 22 loại hàng hóa giả mạo, chủ yếu là kem chống nắng, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da với tổng số lên tới 704.085 sản phẩm.

Theo ECSD, vụ việc được phát hiện sau khi đại diện các thương hiệu bị làm giả gửi đơn tố cáo về tình trạng nhiều sản phẩm mỹ phẩm giả đang được rao bán tràn lan trên các nền tảng trực tuyến với mức giá thấp bất thường. Các đối tượng quảng cáo đây là chương trình giảm giá nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Sau quá trình thu thập chứng cứ và theo dõi hoạt động của đường dây, cảnh sát xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều địa điểm làm nơi cất giữ và phân phối hàng giả trước khi tiến hành đồng loạt khám xét.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Zeng Jin đã thừa nhận hành vi vi phạm. Trong khi đó, hai nghi phạm còn lại phủ nhận các cáo buộc liên quan.

Bước đầu, cả ba bị buộc tội “cùng tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo và nhãn hiệu nhái các thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Thái Lan”.

Toàn bộ tang vật cùng các nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan điều tra thuộc Phòng 1 ECSD để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Giới chức Thái Lan cho biết tình trạng mỹ phẩm giả và hàng nhái trên các sàn thương mại điện tử đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt với các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp. Những mặt hàng này thường được bán với giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng nhằm thu hút người mua.

Cơ quan chức năng cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua mỹ phẩm trực tuyến, nhất là các sản phẩm có mức giá thấp bất thường hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, bởi việc sử dụng mỹ phẩm giả có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe làn da và cơ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

