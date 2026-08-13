Đột kích 3 cơ sở massage, phát hiện nhiều cặp đôi đang mua bán dâm

Kiểm tra đột xuất 3 cơ sở massage trên địa bàn, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 7 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan điều tra của đơn vị đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 4 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.V.S. (SN 2000), T.V.S. (SN 1994), N.V.T. (SN 1984) và L.H.T. (SN 1990) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp công an các địa phương triển khai kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Cụ thể, lực lượng công an đã kiểm tra cơ sở Massage Osaka II tại xã Cư Jút, do N.V.S. (SN 2000) và T.V.S. (SN 1994, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) quản lý. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ sở Massage Osaka II tại xã Cư Jút.

Cùng thời điểm, lực lượng công an kiểm tra cơ sở Massage Út Ba tại xã Đức An, do N.V.T. (SN 1984, trú tỉnh Đắk Lắk và N.H.P. (SN 2002, trú tỉnh Lâm Đồng) quản lý. Qua kiểm tra, công an phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở Massage Osaka tại thôn 1, xã Đức An, do L.H.T. (SN 1990, trú tỉnh Lâm Đồng) quản lý, lực lượng công an phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc liên tiếp kiểm tra, phát hiện và xử lý các cơ sở có dấu hiệu hoạt động mại dâm thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh nhà hàng, massage, karaoke, quán bar, cơ sở lưu trú phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không để địa điểm kinh doanh trở thành nơi phát sinh, chứa chấp, môi giới hoặc tổ chức hoạt động mại dâm.