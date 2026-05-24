Đột kích 1 khách sạn, công an bắt giữ 2 người, tịch thu hơn 100 kg mật ong giả

Ánh Lê
Hai người đàn ông Trung Quốc bị phát hiện nấu hơn 100 kg mật ong giả từ đường, phèn chua và hương liệu ngay trong phòng khách sạn để bán kiếm lời.

Ngày 7/2/2023, cơ quan chức năng quận Đông, thành phố Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên, Trung Quốc, cho biết Cục Giám sát thị trường địa phương đã phối hợp với công an triệt phá một ổ nhóm sản xuất mật ong giả hoạt động ngay trong 1 khách sạn trên địa bàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 kg mật ong giả mang nhãn “mật ong rừng”, cùng nhiều nguyên liệu và dụng cụ dùng để chế biến. Theo điều tra, hai anh em họ Trần, quê ở Hồ Nam, đã di chuyển từ Tây Xương đến Phàn Chi Hoa, thuê 2 phòng khách sạn để chế biến mật ong giả.

Dụng cụ sản xuất của nhóm này hết sức thô sơ, chỉ gồm 2 thùng nhựa màu đỏ và 2 thanh điện trở. Sau khi nấu xong, mật ong được chia vào các túi nilon thực phẩm rồi mang đi bán.

Để tạo lòng tin, 2 người này đeo túi đồ nghề màu xanh, giả làm thợ điện và giới thiệu rằng họ tình cờ phát hiện mật ong rừng khi sửa đường dây điện trên núi. Nhờ bán với giá thấp hơn thị trường, các đối tượng dễ dàng tiếp cận người mua.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy số mật ong của 2 người này không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo Quy chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia về mật ong của Trung Quốc. Tính đến thời điểm bị phát hiện, cả hai đã sản xuất hơn 200 kg mật ong giả, thu lợi khoảng 1.020 NDT. Cơ quan chức năng địa phương sau đó đã hoàn tất quá trình điều tra và xử phạt hành chính các đối tượng.

Theo truyền thông Trung Quốc, các vụ làm giả mật ong không phải hiếm gặp. Tháng 12/2022, Tòa án quận Hán Đài, thành phố Hán Trung, Thiểm Tây, từng xét xử một đường dây sản xuất, tiêu thụ mật ong giả với 8 bị cáo. Các đối tượng bị tuyên phạt án tù trên 1 năm cùng tiền phạt vì sản xuất thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn.

Trước đó, năm 2018, một người đàn ông họ Lưu tại tỉnh Hồ Bắc dùng nước máy, đường trắng và phèn chua để sản xuất hơn 438 cân mật ong giả. Dù mới bán được 30 cân và thu về 225 NDT, người này vẫn bị tuyên án 1 năm tù, hưởng án treo 18 tháng và phạt 2.000 NDT.

(Theo News.cnr.cn)

