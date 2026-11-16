Doraemon có cần đi vệ sinh không?

Câu hỏi nghe rất ngớ ngẩn, nhưng xem lại phim thì chưa chắc bạn trả lời được.

Ăn dorayaki ngon lành, ngủ khò trong tủ, đến bữa lại ngồi vào mâm cơm cùng cả nhà. Nhìn cách Doraemon sinh hoạt ở nhà Nobita, nhiều khi người xem quên mất nhân vật chính của bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng này là một cỗ máy đến từ thế kỷ 22. Và rồi một câu hỏi rất đời thường bật ra, rằng rốt cuộc, mèo máy thì có cần đi vệ sinh không?

Nghe thì lạ, nhưng Doraemon phiên bản hoạt hình có hẳn cảnh ấy. Trong tập phim Hồn Ma Xuất Hiện, Doraemon từng thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Thú vị nhất là phần âm thanh còn lồng cả... tiếng nước chảy.

Tự nhận mình là fan Doraemon nhưng liệu bạn đã hiểu hết về chú mèo máy này?

Cảnh này khiến không ít người bối rối, vì lâu nay vẫn có cách giải thích rằng Doraemon chỉ đi vệ sinh cho có. Là robot trông trẻ, mèo ú cần làm gương cho đứa trẻ mình chăm sóc, chứ cơ thể thì chẳng có nhu cầu gì. Vậy thứ vừa chảy ra là gì, chẳng lẽ là dầu máy?

Trên thực tế, theo thiết lập của bộ truyện, ở vị trí dạ dày của Doraemon là một lò phản ứng nguyên tử cỡ nhỏ. Mọi thứ ăn vào đều được chuyển thành năng lượng với hiệu suất 100%, không để lại chút chất thải nào. Xét về lý, mèo ú chẳng có gì để mà đi vệ sinh.

Thế nhưng có lẽ để Doraemon gần gũi và đáng yêu hơn, người làm phim vẫn cho mèo ú nhiều thói quen giống con người, như ăn cơm hay ngủ nghỉ. Trong tập Sợi Dây Giúp Việc của loạt phim hoạt hình cũ, Nobita cứ bám riết lấy Doraemon như cái đuôi. Chịu không nổi, Doraemon đứng ngoài hành lang nói rằng mình không muốn có người theo vào tận nhà vệ sinh, rồi vội đóng sập cửa lại.

Doraemon từng phát cáu vì Nobita cứ đi theo mình mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đi vệ sinh

Sang tập Đồng Hồ Lịch Trình thì mọi chuyện lại khác hẳn. Món bảo bối này vốn được lấy ra để xếp lịch sinh hoạt cho Nobita, nào ngờ người phải răm rắp làm theo lại là Doraemon. Đến giờ đi vệ sinh ghi trong lịch, mèo ú chỉ biết đứng đó với vẻ mặt đờ đẫn. Chẳng rõ là vì cơ thể vốn không cần, hay chỉ vì lúc ấy chưa có nhu cầu.

Doraemon từng bị chính bảo bối của mình ép sống theo thời gian biểu

Thành ra Doraemon có cần đi vệ sinh hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp dứt khoát. Trên lý thuyết là không, còn trên phim thì lúc có lúc không. Mà nghĩ cho cùng, một chú mèo máy biết ăn, biết ngủ, biết giận dỗi y như người thì thỉnh thoảng ghé nhà vệ sinh cũng đâu có gì lạ.