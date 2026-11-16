HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Doraemon có cần đi vệ sinh không?

Thiên An
|

Câu hỏi nghe rất ngớ ngẩn, nhưng xem lại phim thì chưa chắc bạn trả lời được.

Ăn dorayaki ngon lành, ngủ khò trong tủ, đến bữa lại ngồi vào mâm cơm cùng cả nhà. Nhìn cách Doraemon sinh hoạt ở nhà Nobita, nhiều khi người xem quên mất nhân vật chính của bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng này là một cỗ máy đến từ thế kỷ 22. Và rồi một câu hỏi rất đời thường bật ra, rằng rốt cuộc, mèo máy thì có cần đi vệ sinh không?

Nghe thì lạ, nhưng Doraemon phiên bản hoạt hình có hẳn cảnh ấy. Trong tập phim Hồn Ma Xuất Hiện, Doraemon từng thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Thú vị nhất là phần âm thanh còn lồng cả... tiếng nước chảy.

Doraemon có cần đi vệ sinh không?- Ảnh 1.

Tự nhận mình là fan Doraemon nhưng liệu bạn đã hiểu hết về chú mèo máy này?

Cảnh này khiến không ít người bối rối, vì lâu nay vẫn có cách giải thích rằng Doraemon chỉ đi vệ sinh cho có. Là robot trông trẻ, mèo ú cần làm gương cho đứa trẻ mình chăm sóc, chứ cơ thể thì chẳng có nhu cầu gì. Vậy thứ vừa chảy ra là gì, chẳng lẽ là dầu máy?

Trên thực tế, theo thiết lập của bộ truyện, ở vị trí dạ dày của Doraemon là một lò phản ứng nguyên tử cỡ nhỏ. Mọi thứ ăn vào đều được chuyển thành năng lượng với hiệu suất 100%, không để lại chút chất thải nào. Xét về lý, mèo ú chẳng có gì để mà đi vệ sinh.

Thế nhưng có lẽ để Doraemon gần gũi và đáng yêu hơn, người làm phim vẫn cho mèo ú nhiều thói quen giống con người, như ăn cơm hay ngủ nghỉ. Trong tập Sợi Dây Giúp Việc của loạt phim hoạt hình cũ, Nobita cứ bám riết lấy Doraemon như cái đuôi. Chịu không nổi, Doraemon đứng ngoài hành lang nói rằng mình không muốn có người theo vào tận nhà vệ sinh, rồi vội đóng sập cửa lại.

Doraemon có cần đi vệ sinh không?- Ảnh 2.

Doraemon từng phát cáu vì Nobita cứ đi theo mình mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đi vệ sinh

Sang tập Đồng Hồ Lịch Trình thì mọi chuyện lại khác hẳn. Món bảo bối này vốn được lấy ra để xếp lịch sinh hoạt cho Nobita, nào ngờ người phải răm rắp làm theo lại là Doraemon. Đến giờ đi vệ sinh ghi trong lịch, mèo ú chỉ biết đứng đó với vẻ mặt đờ đẫn. Chẳng rõ là vì cơ thể vốn không cần, hay chỉ vì lúc ấy chưa có nhu cầu.

Doraemon có cần đi vệ sinh không?- Ảnh 3.

Doraemon từng bị chính bảo bối của mình ép sống theo thời gian biểu

Thành ra Doraemon có cần đi vệ sinh hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp dứt khoát. Trên lý thuyết là không, còn trên phim thì lúc có lúc không. Mà nghĩ cho cùng, một chú mèo máy biết ăn, biết ngủ, biết giận dỗi y như người thì thỉnh thoảng ghé nhà vệ sinh cũng đâu có gì lạ.

Vì sao Hà Nội cấm trồng loài cây có hoa vàng đẹp mắt, hạt chứa 62% dầu, được nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học?
Tags

Doraemon

Nobita

Mèo máy

truyện tranh Nhật Bản

hoạt hình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

03:04
Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

01:13
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

BYD ra mắt "Rolls-Royce Ghost của Trung Quốc", chạy hơn 1000km/sạc, giới hạn 399 xe toàn cầu

01:34
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại