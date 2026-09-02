Dòng xe ken đặc nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy chiều cuối kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/9, lượng lớn phương tiện từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và các tỉnh phía Đông, Đông Bắc đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Quốc khánh, khiến nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy ùn kéo dài. Ô tô, xe máy nối đuôi, nhiều thời điểm ken đặc hướng vào trung tâm thành phố.
VIDEO: Cầu Vĩnh Tuy ùn dài chiều cuối kỳ nghỉ lễ 2/9.
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong chiều 2/9, lượng phương tiện từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và các tỉnh phía Đông, Đông Bắc đổ về Hà Nội tăng cao sau kỳ nghỉ Quốc khánh.
Khoảng 16h, tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, ô tô nối thành hàng dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội.
Khu vực nút giao Cổ Linh đang thi công hầm chui, một phần mặt đường được quây rào phục vụ công trường, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp.
Dòng xe máy nối đuôi di chuyển qua phần đường hẹp tại nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy. Lượng phương tiện tăng cao trong chiều cuối kỳ nghỉ lễ khiến khu vực này nhiều thời điểm ùn ứ.
Dòng ôtô ken đặc qua nút giao Cổ Linh, đoạn đang thi công hầm chui, trước khi lên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm Hà Nội.
Công trường hầm chui tại nút giao Cổ Linh đang án ngữ giữa đường, phần nào ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Một em nhỏ theo người thân trở lại Hà Nội giữa dòng phương tiện đông đúc chiều 2/9. Nhiều gia đình kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh, trở về thành phố để chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập.
Lực lượng CSGT túc trực tại khu vực nút giao Cổ Linh, liên tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện trong thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao.
Đến chiều, lượng phương tiện trên cầu Vĩnh Tuy và hướng xuống Cổ Linh vẫn ở mức cao. Đây cũng là thời điểm người dân đồng loạt trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.
Theo
Tiền Phong
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