Dòng xe ken đặc nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy chiều cuối kỳ nghỉ lễ

Đến chiều, lượng phương tiện trên cầu Vĩnh Tuy và hướng xuống Cổ Linh vẫn ở mức cao. Đây cũng là thời điểm người dân đồng loạt trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.