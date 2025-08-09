Dòng trạng thái khó hiểu của Tóc Tiên

Những người theo dõi Tóc Tiên dạo gần đây chắc hẳn không tránh được những hoang mang và lo lắng khi nữ ca sĩ liên tục để lộ những dấu hiệu khác lạ. Không chỉ thường xuyên đăng status tâm trạng, check in một mình hay lộ vẻ ngoài buồn bã... tần suốt Tóc Tiên nói triết lý nhiều hơn hẳn khiến cư dân mạng cho rằng cô đang trong giai đoạn nhiều suy tư.

Mới đây nhất, Tóc Tiên gây chú ý khi liên tục đăng ảnh như được chụp từ một căn hộ ở trung tâm TP.HCM. Nhiều người phát hiện dạo này nữ ca sĩ rất ít khi chia sẻ khoảnh khắc nấu nướng, thư giãn hay chăm sóc vườn cây - những việc cô rất hay làm trước đây ở căn biệt thự. Không chỉ thế, gần đây nhất, Tóc Tiên lại gây hoang mang với dòng trạng thái lạ. Theo đó, nữ ca sĩ đăng bức ảnh chụp cảnh vật kèm câu nói: "Can't tell if it's sunrise or sunset… can't even tell if it's an ending or a beginning" (Không thể biết đây là bình minh hay hoàng hôn, cũng không thể biết đó là sự kết thúc hay khởi đầu).

Những hình ảnh cùng dòng chữ mơ hồ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc cảm xúc bất chợt, song cũng có ý kiến đặt dấu hỏi về thông điệp mà Tóc Tiên muốn gửi gắm. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu nữ ca sĩ chia sẻ những câu chữ đậm chất suy tư trong thời gian gần đây, khiến chuỗi "tín hiệu lạ" quanh cô càng thêm dày đặc.

Tóc Tiên liên tục đăng ảnh ở một không gian khác lạ hẳn, còn nói triết lý gây khó hiểu

Trước đây, Tóc Tiên rất thường xuyên "flex" căn biệt thự bề thế

Trên broadcast cá nhân, Tóc Tiên giữ vững lập trường chỉ chia sẻ về công việc chứ không nhắc đến chồng hay hôn nhân. Những ngày qua, nữ ca sĩ cũng không trả lời những bình luận của Touliver. Cách đây không lâu, Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ loạt dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc khi kết thúc hành trình làm mentor cho chương trình Tân Binh Toàn Năng trong group chat trên Instagram.

Nữ ca sĩ cho biết quãng thời gian 4 tháng tuy ngắn ngủi nhưng đã mang đến cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời gửi lời cảm ơn fan đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng cô trong chặng hành trình vừa qua. Tóc Tiên chia sẻ: "Tiên biết mọi người yêu thương nên bảo vệ Tiên rất nhiều. Nhưng mà, Tiên chỉ chọn làm những công việc khiến Tiên vui thích…".

Tóc Tiên chỉ chia sẻ thông tin liên quan đến công việc chứ không lên tiếng chuyện riêng tư

Giữa lúc tin đồn về mối quan hệ của cả hai lan truyền rầm rộ, Tóc Tiên và Touliver vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Thay vào đó, cặp đôi liên tục có những động thái lạ và bài đăng đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Mới đây, Tóc Tiên chia sẻ loạt ảnh vui chơi với thần sắc rạng rỡ, tiết lộ "phó nháy" đứng sau không ai khác chính là Cara Nguyễn.

Điều đáng chú ý là chỉ vài phút sau khi Tóc Tiên đăng tải, Touliver đã lập tức để lại bình luận tương tác. "Phù thủy âm nhạc" dành cho vợ lời khen ngắn gọn nhưng ngọt ngào: "Thiệt là dễ thương". Đây là khoảnh khắc hiếm hoi Touliver thể hiện tình cảm công khai trên mạng xã hội, khiến không ít khán giả cho rằng đây là động thái trấn an giữa loạt tin đồn hôn nhân đang bủa vây cả hai.

Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận vợ chồng Tóc Tiên vẫn về chung một nhà là căn biệt thự bề thế. Không chỉ thế, vợ chồng Tóc Tiên - Touliver còn cùng xuất hiện tại một quán ăn. Cả hai lựa chọn trang phục giản dị với tông đen, Tóc Tiên đeo khẩu trang kín đáo nhưng vẫn dễ nhận ra nhờ vóc dáng và kiểu tóc đặc trưng. Khi gặp nhau trước cửa quán, Touliver nhẹ nhàng vòng tay ôm eo vợ - một hành động thân mật hiếm hoi giữa nơi công cộng cho thấy cả hai vẫn giữ được sự gắn bó tình cảm. Những hành động nhỏ của vợ chồng Tóc Tiên - Touliver dành cho nhau phần nào đánh tan tin đồn mối quan hệ của cả hai đang có vấn đề.

