Đồng tiền của nền kinh tế lớn nhất ASEAN rơi xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử, chuyện gì đang xảy ra?

Nội tệ của Indonesia giảm mạnh sau thông tin Tổng thống Prabowo Subianto đề cử cháu trai làm ứng cử viên cho vị trí Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Điều này làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của cơ quan này.

Trong phiên ngày 20/1, rupiah giảm xuống 16.978 rupiah đổi 1 USD, xác lập mức thấp chưa từng có so với USD. Đồng tiền này vốn đã chịu áp lực mất giá trong thời gian qua do các lo ngại liên quan đến chính sách.

Nguyên nhân trực tiếp của đợt giảm mới nhất là đề xuất của Tổng thống Prabowo về việc đưa Thứ trưởng Bộ Tài chính Thomas Djiwandono, cháu trai của ông, vào danh sách ứng viên cho vị trí Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương, cùng với hai ứng viên khác là các quan chức cấp cao tại ngân hàng trung ương. Một vị trí phó thống đốc hiện đang bị bỏ trống sau khi có người từ chức.

“Mối đe dọa đối với tỷ giá rupiah là có thật, bởi thị trường ngoại hối phản ứng rất nhanh với nhận thức, chứ không chỉ với dữ liệu”, Giáo sư Khoa Kinh tế và Kinh doanh Syafruddin Karimi của Đại học Andalas, Tây Sumatra, nói với Nikkei Asia.

Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ ai nắm giữ vị trí chiến lược tại Ngân hàng Indonesia cần phải sớm cắt đứt các mối liên hệ chính trị ngay từ giai đoạn tuyển chọn, thay vì chờ đến khi nhậm chức.

Ngoài mối quan hệ gia đình với Tổng thống Prabowo, ông Djiwandono hiện còn giữ vai trò thủ quỹ của đảng cầm quyền Gerindra do ông Prabowo lãnh đạo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Thomas Djiwandono, cháu trai của Tổng thống Prabowo Subianto, nằm trong số các ứng cử viên được đề cử cho vị trí Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia. Ảnh: Reuters

Nghị sĩ Mukhamad Misbakhun, người giám sát quy trình đề cử tại Hạ viện, kêu gọi công chúng không nên lo ngại về việc ông Djiwandono được đề cử. Ông chỉ ra thành tích công tác, trình độ học vấn và kinh nghiệm kinh doanh của ứng viên này.

“Có gì phải nghi ngờ? Mối quan hệ với tổng thống không nên bị dùng làm lý do để bác bỏ đề cử. Ông ấy có đầy đủ trình độ và kinh nghiệm. Ông ấy từng giữ chức Thứ trưởng Tài chính và có uy tín trong giới kinh doanh. Cha của ông ấy cũng từng là Phó Thống đốc và Thống đốc Ngân hàng Indonesia”, ông Misbakhun trao đổi với báo giới tại Jakarta.

Cha của ông Djiwandono là ông Joseph Soedradjad Djiwandono, từng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Indonesia giai đoạn 1993-1998. Mẹ của ông, bà Biantiningsih Miderawati, là chị gái của Tổng thống Prabowo.

Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cũng cho rằng ông Djiwandono là người có đủ kinh nghiệm. “Như vậy là tốt. Ông Thomas có thể tích lũy thêm kinh nghiệm. Ông ấy đã làm việc trong lĩnh vực tài chính, nên nếu chuyển sang lĩnh vực tiền tệ thì càng tốt”, ông Sadewa trao đổi với báo giới tại Jakarta.

Ông Sadewa khẳng định, bất kể ai được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của Ngân hàng Indonesia, chính phủ sẽ không thể can thiệp vào chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn hoài nghi về năng lực của ông Djiwandono.

Giáo sư Rahma Gafni tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh của Đại học Airlangga, Đông Java, cho rằng kinh nghiệm của ông Djiwandono chưa đủ để đảm nhiệm vị trí Phó Thống đốc, do thiếu trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực tiền tệ.

