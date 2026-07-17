Động thái mới nhất của ông Trịnh Văn Quyết

Sau một thời gian khá kín tiếng trên mạng xã hội, doanh nhân Trịnh Văn Quyết vừa có động thái hiếm hoi khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Khác với nhiều doanh nhân thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết khá ít khi đăng tải hình ảnh gia đình trên Facebook. Vì vậy, bài viết mới nhất nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, ông chia sẻ những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả gia đình có mặt tại London trong ngày con trai lớn hoàn thành chương trình đại học. Đi kèm loạt ảnh là dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc:

"Có mặt ở London chứng kiến lễ tốt nghiệp đại học của con trai lớn thật vui. Chúc mừng con đã hoàn thành chặng đường sinh viên. Tấm bằng hôm nay là thành quả của nhiều nỗ lực, kiên trì và không ngừng cố gắng. Mong con luôn vững ý chí, tiếp tục học hỏi, rèn luyện ở chặng đường phía trước. Bố mẹ yêu con!"

Những hình ảnh mới nhất về gia đình ông Trịnh văn Quyết được đăng tải

Lời nhắn của vị doanh nhân nhanh chóng nhận được hàng loạt lượt yêu thích cùng nhiều bình luận chúc mừng. Không ít bạn bè, đối tác và người theo dõi gửi lời chúc đến tân cử nhân, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm trước niềm hạnh phúc của một người cha khi chứng kiến con trưởng thành sau nhiều năm học tập ở nước ngoài.

Bên cạnh ý nghĩa của buổi lễ tốt nghiệp, điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm lại là sự xuất hiện của các thành viên trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết.

Xuất hiện trong những bức ảnh được chia sẻ, phu nhân của ông Trịnh Văn Quyết gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, trẻ trung. Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông hay trên mạng xã hội, bà vẫn nhận được nhiều lời khen bởi thần thái nhẹ nhàng và vẻ ngoài trẻ trung.

Bên cạnh đó, ba người con trai của vợ chồng doanh nhân cũng thu hút sự chú ý. Trong ngày nhận bằng tốt nghiệp, người con trai cả gây ấn tượng với vẻ ngoài chững chạc, tự tin trong bộ lễ phục cử nhân. Hai em trai cũng xuất hiện cùng gia đình với ngoại hình sáng, cao ráo, nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Đây cũng là một trong số rất ít lần doanh nhân Trịnh Văn Quyết chia sẻ đầy đủ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội. Trước đó, trang cá nhân của ông chủ yếu xuất hiện các nội dung liên quan đến công việc, hoạt động đối ngoại hoặc những chuyến công tác.

Thời gian gần đây, vị doanh nhân bắt đầu cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Ông Trịnh Văn Quyết (sinh năm 1975) là doanh nhân được biết đến với vai trò sáng lập và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.

Trong giai đoạn phát triển mạnh của thị trường bất động sản và hàng không, ông từng nhiều năm nằm trong nhóm doanh nhân sở hữu khối tài sản lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Có thời điểm, giá trị cổ phiếu do ông nắm giữ đưa ông vào nhóm những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về các cáo buộc liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và giới đầu tư.

Sau gần bốn năm vắng bóng trên thương trường, cuối tháng 3/2026, ông chính thức trở lại cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC.

Sự trở lại của ông được nhiều nhà đầu tư và thị trường chú ý, đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình tái cấu trúc và định hướng phát triển của doanh nghiệp.