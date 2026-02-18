Động thái mới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngay dịp đầu năm

Nhân dịp Valentine 14/2, đồng thời cũng là ngày 27 Tết, ê-kíp phim điện ảnh “Tài” chính thức công bố poster có sự góp mặt của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm. Hình ảnh được xây dựng với gam màu trầm ấm, ghi lại khoảnh khắc hai nhân vật sánh bước giữa khung cảnh chợ cá sau cơn mưa. Mặt đường loang nước phản chiếu ánh đèn vàng tạo nên bầu không khí dung dị, đậm chất đời sống.

Trong tạo hình mới, Mai Tài Phến vào vai Tài với trang phục đơn giản, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư. Mỹ Tâm xuất hiện bên cạnh với hình ảnh mộc mạc: quần yếm, áo thun và đôi ủng cao su, gợi liên tưởng đến nhịp sống lao động bình dị miền biển. Theo chia sẻ của Mai Tài Phến, nhân vật do Mỹ Tâm đảm nhận chính là điểm tựa tinh thần, là “tia sáng” giúp Tài có thêm động lực thay đổi và hướng đến những lựa chọn tích cực hơn trong cuộc sống.

Điều khiến khán giả bất ngờ là phản ứng ban đầu của Mỹ Tâm khi nhận được lời mời tham gia phim. Nữ ca sĩ cho biết, khi đọc kịch bản, cô nhận ra đạo diễn đã xây dựng nhân vật với hình dung khá rõ ràng về người thể hiện, thậm chí có những điều chỉnh để phù hợp. Tuy nhiên, suy nghĩ đầu tiên của cô lại là từ chối vì chỉ dự định tham gia dự án với vai trò sản xuất. Sau quá trình cân nhắc, Mỹ Tâm nhận thấy nhân vật tuy không phải tuyến chính nặng ký nhưng vẫn có chiều sâu và đất diễn đủ để khai thác, từ đó quyết định nhận lời. Cô cũng nhấn mạnh mình giữ tâm thế nhẹ nhàng khi trở lại màn ảnh rộng, xem đây là một trải nghiệm thú vị thay vì áp lực phải tạo dấu ấn quá lớn.

Song song với điện ảnh, năm 2025 được Mỹ Tâm nhìn nhận là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ chia sẻ đó là năm cô thực hiện được những điều từng chỉ dám nghĩ tới. Liveshow “See The Light” – chương trình quy mô lớn nhất từ trước đến nay của cô – đã diễn ra thành công, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Bên cạnh đó, tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng trở thành một trong những dấu ấn truyền cảm hứng, mang lại cho cô cảm giác trọn vẹn và tự hào. Với Mỹ Tâm, điều quan trọng nhất sau một năm nhiều biến động chính là nguồn năng lượng tích cực và sự hài lòng với những gì đã làm được.

Giữa guồng quay công việc, những ngày giáp Tết, Mỹ Tâm còn khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh trở về Đà Nẵng sum họp cùng gia đình.

Không còn ánh đèn sân khấu hay trang phục lộng lẫy, cô xuất hiện giản dị trong chiếc áo đỏ, cùng người thân chuẩn bị bữa cơm tất niên, luộc bánh và trò chuyện rộn ràng. Hình ảnh đời thường ấy nhận được nhiều lời khen bởi sự gần gũi, ấm áp – một góc khác hoàn toàn với hình tượng ngôi sao trên sân khấu.

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng nhanh chóng xôn xao khi xuất hiện đoạn clip do người qua đường ghi lại, trong đó có một người đàn ông được cho là khá giống Mai Tài Phến xuất hiện tại khu vực nhà riêng của gia đình Mỹ Tâm. Người này đứng trò chuyện cùng người thân nữ ca sĩ. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng vóc dáng và phong thái của nhân vật trong clip khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến bạn diễn của Mỹ Tâm.

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vốn được công chúng quan tâm nhiều năm qua. Cả hai lần đầu hợp tác vào năm 2017 trong MV “Đừng hỏi em”, hóa thân thành đôi tình nhân thời chiến với câu chuyện tình nhiều trắc trở. Dù chênh lệch 10 tuổi, họ vẫn được nhận xét có sự hòa hợp về ngoại hình và cảm xúc trên màn ảnh. Kể từ đó, mỗi lần đồng hành trong công việc hay xuất hiện cùng nhau đều trở thành đề tài bàn luận.

Dẫu vậy, những thông tin lan truyền dịp Tết vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Với người hâm mộ, điều đáng trân trọng hơn cả vẫn là hình ảnh một Mỹ Tâm hạnh phúc, bình yên bên gia đình sau một năm bận rộn. Giữa không khí xuân đang về, khoảnh khắc giản dị ấy đủ để sưởi ấm trái tim công chúng, đồng thời khiến sự trở lại của cô trong điện ảnh càng thêm được chờ đợi.

