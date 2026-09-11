Động thái lạ của Nam Em

Trong vài năm trở lại đây, hình ảnh của Nam Em gắn liền với loạt ồn ào nhiều hơn là hoạt động nghệ thuật.

Nam Em mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh kèm những dòng trạng thái chiêm nghiệm về tổn thương, sự mạnh mẽ và lòng tử tế. Động thái này khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Cụ thể trên kênh TikTok, Nam Em đăng tải thông điệp nói về hình ảnh một người dù từng rơi nước mắt vẫn có thể tự mình vượt qua nỗi buồn, nhặt lại những gì còn lại và tiếp tục bước đi ngay cả khi xung quanh không có ai đồng hành: "Kẻ mạnh thật sự không phải là kẻ chưa từng rơi nước mắt, mà là kẻ dám một mình gạt đi nước mắt, nhặt lên những gì còn lại và tiếp tục đứng lên chiến đấu khi xung quanh không một bóng người".

Nam Em gây xôn xao khi liên tiếp đăng tải những dòng trạng thái ẩn ý trên mạng xã hội. Ảnh: TikTok nhân vật

Dòng chia sẻ nhanh chóng gây chú ý, đặc biệt là cách Nam Em nhấn mạnh vào sự cô đơn và khả năng tự vực dậy sau những thời điểm khó khăn. Thay vì nói trực tiếp về một sự việc cụ thể, cô lựa chọn những câu chữ mang tính ẩn dụ, khiến cư dân mạng không khỏi tò mò về câu chuyện phía sau.

Bên cạnh đó, Nam Em còn đăng một thông điệp khác liên quan đến lòng tử tế. Nội dung cho rằng những điều tốt đẹp mà một người từng trao đi rồi sẽ có ngày trở lại dưới một hình thức khác, thậm chí có thể xuất hiện thông qua một người thực sự yêu thương mình: "Những điều tử tế mà bạn đã trao đi, rồi sẽ có ngày quay trở về dưới hình hài của một người rất yêu bạn".

Động thái này của Nam Em khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Ảnh: FBNV

Nam Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 tại Tiền Giang. Cô từng là một trong những người đẹp được chú ý của làng giải trí Việt khi sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng ca hát.

Năm 2015, Nam Em đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Đặc biệt, tại đấu trường quốc tế Miss Earth 2016, cô đạt thành tích Top 8 chung cuộc, trở thành một trong những đại diện Việt Nam có thành tích nổi bật tại cuộc thi này.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Nam Em còn thử sức ở vai trò ca sĩ. Cô từng gây chú ý bởi giọng hát nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và xuất hiện trong nhiều chương trình âm nhạc.

Nam Em từng là một trong những người đẹp được chú ý của làng giải trí Việt khi sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng ca hát. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, hình ảnh của Nam Em gắn liền với loạt ồn ào nhiều hơn là hoạt động nghệ thuật. Cô thường xuyên gây chú ý bởi những phát ngôn trên livestream hoặc mạng xã hội, liên quan đến chuyện tình cảm, mối quan hệ cá nhân hay các góc khuất trong showbiz. Không ít lần, những chia sẻ này tạo nên tranh cãi trái chiều, thậm chí khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Khoảng đầu tháng 3 vừa qua, Nam Em lên tiếng xác nhận đã chính thức đường ai nấy đi với bạn trai quản lý. Trên mạng xã hội, cô thường mở livestream hoặc đăng clip qua kênh TikTok riêng nhưng không ít lần khiến dân tình hoang mang vì những hành động hoặc phát ngôn khó hiểu.

Đặc biệt trong năm 2024, cô nhiều lần livestream chia sẻ về chuyện tình cảm trong quá khứ, nhắc đến một số nhân vật trong showbiz, tạo nên nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một số phát ngôn của cô cũng khiến dư luận phản ứng mạnh và cô từng bị xử phạt liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

Những ồn ào liên tiếp khiến hình ảnh của Nam Em chịu nhiều ảnh hưởng. Từ một người đẹp được kỳ vọng trong lĩnh vực nghệ thuật, cô dần hạn chế xuất hiện trước truyền thông và dành nhiều thời gian hơn để ổn định cuộc sống cá nhân.