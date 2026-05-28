Động thái gây chú ý của rapper Mr. Nhân

Sau khi thông tin Mai Thế Nhân, hay còn được biết đến với rap name Mr. Nhân, bị xác định liên quan đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng được công bố, các nền tảng mạng xã hội của nam rapper nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Tối 28/5, thông tin Mai Thế Nhân (Mr. Nhân) là một trong những người liên quan đến đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng gồm 140 đối tượng do Công an TP.HCM triệt phá khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Ngay sau đó, nhiều người dùng mạng xã hội đã tìm kiếm các tài khoản cá nhân cũng như kênh mạng xã hội của nam rapper underground này. Theo ghi nhận, tài khoản Facebook mang tên Mr. Nhân hiện không còn truy cập được. Khi tìm kiếm, nền tảng này hiển thị trạng thái tài khoản đã bị khóa hoặc không còn tồn tại công khai.

Video duy nhất còn lại trên kênh Youtube có tên nam rapper

Trong khi đó, kênh YouTube liên quan đến Mr. Nhân hiện chỉ còn hiển thị một video duy nhất được đăng vào một tháng trước. Dưới phần bình luận của video còn lại, nhiều tài khoản để lại bình luận bàn tán về thông tin nam rapper bị bắt giữ. Một số người bày tỏ bất ngờ khi cái tên từng quen thuộc trong cộng đồng rap underground phía Nam lại xuất hiện trong vụ án ma túy quy mô lớn.

Mai Thế Nhân sinh năm 1992, từng hoạt động trong giới underground với rap name MTN trước khi được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Mr. Nhân. Mai Thế Nhân từng là leader nhóm BR Boiz tại quê nhà và sau đó tham gia tổ đội SGM.

Mai Thế Nhân thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, sau khi chấp hành án trở về, Mai Thế Nhân không hối cải mà tiếp tục tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã triệt phá chuyên án lớn, bắt giữ và xử lý tổng cộng 140 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định Mai Thế Nhân là một mắt xích quan trọng trong đường dây này và có nguy cơ phải đối diện mức án nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

