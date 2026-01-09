Động thái để lộ thái độ của "Táo Y Tế" Vân Dung sau khi Táo Quân dừng phát sóng

Thông tin Táo Quân chính thức dừng phát sóng trong dịp Tết để chuyển sang một chương trình có format mới đã tạo nên nhiều luồng cảm xúc trái chiều trong dư luận. Là chương trình gắn bó với khán giả suốt hơn hai thập kỷ, Táo Quân không chỉ là một món ăn tinh thần quen thuộc mỗi đêm Giao thừa, mà còn là dấu mốc nghề nghiệp đặc biệt với nhiều nghệ sĩ hài. Vì thế, mọi chia sẻ của dàn cast quen mặt sau khi chương trình khép lại đều nhận được sự quan tâm lớn.

Tối 8/1, nghệ sĩ Vân Dung đã đăng tải một dòng trạng thái thu hút chú ý. Không trực tiếp nhắc đến việc chương trình dừng phát sóng, nhưng những câu chữ giàu ẩn dụ, gợi nhắc đến hình ảnh cá chép, chầu trời, Ngọc Hoàng lại khiến nhiều khán giả dễ dàng liên tưởng đến Táo Quân.

Chia sẻ gây chú ý của nghệ sĩ Vân Dung sau khi Táo Quân dừng phát sóng sau 20 năm (ảnh: FBNV)

Trong chia sẻ của mình, Vân Dung không thể hiện sự tiếc nuối theo cách bi lụy hay phản ứng gay gắt. Ngược lại, nữ nghệ sĩ chọn cách kể lại cảm xúc bằng một bài thơ tự sáng tác có giọng điệu nhẹ nhàng, hài hước. Những chi tiết như "cảm giác trống vắng, băn khoăn vui buồn" hay "ngoảnh đầu nhìn lại lệ tuôn trong lòng" phần nào thể hiện những cảm xúc nghẹn ngào của nghệ sĩ Vân Dung khi Táo Quân khép lại hành trình. Táo Quân có thể khép lại vai trò là chương trình phát sóng mỗi dịp Tết, nhưng với những người từng góp mặt, đó vẫn là một phần ký ức nghề nghiệp không thể thay thế.

Trước đó, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ: "20 năm diễn Táo Quân, chương trình như thể đã trở thành một phần trong em. Năm nay không được bon chen, Táo Quân không có nên em rất buồn. Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn, thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay. Giao thừa, dịp Tết năm nay chắc vẫn có nhiều chương trình hay, tuyệt vời. Chúc khán giả luôn yêu đời".

Nghệ sĩ Vân Dung có nhiều tiếc nuối, tâm trạng khi năm nay không có Táo quân (Ảnh: FBNV)

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, Vân Dung được xem là một trong những gương mặt nữ hiếm hoi tạo dựng được dấu ấn bền bỉ ở cả sân khấu kịch, truyền hình lẫn các chương trình hài chính luận. Nữ nghệ sĩ ghi dấu với lối diễn duyên dáng, tiết chế hình thể nhưng giàu biểu cảm, đặc biệt nổi bật ở khả năng tung hứng, bắt nhịp thoại nhanh và xử lý mảng miếng thông minh. Với Táo Quân, Vân Dung là một trong số ít nghệ sĩ gắn bó xuyên suốt nhiều năm liền và để lại dấu ấn rõ nét qua vai Táo Y tế.

Nói về Táo Quân, nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ: "Mình luôn trân trọng từng khoảnh khắc đồng hành cùng Táo Quân trong suốt hơn 20 năm qua. Mỗi năm là một hành trình yêu thương, đầy kỷ niệm quý giá. Táo Quân không chỉ là một vai diễn mà còn là một phần tự hào trong sự nghiệp của mình, nơi mình luôn cố gắng cống hiến hết sức để mang lại tiếng cười và niềm vui cho khán giả".

Nghệ sĩ Vân Dung gắn với hình ảnh Táo Y Tế (Ảnh: FBNV)

Sau Táo Quân, Vân Dung vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ hoạt động đều đặn, kín tiếng về đời tư nhưng nghiêm túc với nghề. Cô xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình, gameshow, chương trình giải trí với vai trò khách mời hoặc nghệ sĩ gạo cội, giữ vị trí như một “điểm tựa” chuyên môn.