Động thái đầu tiên của Hoa hậu Bảo Ngọc sau ồn ào "phông bạt" học bổng thạc sĩ ở Mỹ

Hoa hậu Bảo Ngọc trở lại với các hoạt động sau thời gian ở ẩn.

Cách đây không lâu, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trở thành tâm điểm bàn tán sau loạt tranh cãi xoay quanh thông tin trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ) và khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD. Sau khi lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi vì cách xử lý hình ảnh thư nhập học gây hiểu lầm, mọi động thái tiếp theo của nàng hậu đều nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Mới đây, Bảo Ngọc đã có cập nhật đầu tiên trên trang cá nhân. Đây cũng là chia sẻ đầu tiên của cô sau thời gian dài im lặng vì ồn ào. Thay vì nhắc lại những sự việc vừa qua, nàng hậu chia sẻ loạt hình ảnh tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh dành cho Du học sinh 2026. Xuất hiện trong màu áo xanh tình nguyện, đội nón tai bèo, quàng khăn rằn và mặc áo phao trên chuyến tàu, Bảo Ngọc luôn giữ nụ cười rạng rỡ, thoải mái. Bài đăng hoàn toàn không đề cập đến những tranh cãi trước đó, thay vào đó tập trung lan tỏa tinh thần tình nguyện và những trải nghiệm tích cực.

Hình ảnh mới của Bảo Ngọc nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích cùng bình luận động viên từ người hâm mộ. Không ít người nhận xét sau biến cố, nàng hậu vẫn giữ tinh thần lạc quan và lựa chọn quay trở lại với những hoạt động cộng đồng thay vì tiếp tục lên tiếng về những ý kiến trái chiều.

Chia sẻ đầu tiên của Hoa hậu Bảo Ngọc sau ồn ào học bổng Thạc sĩ

Ồn ào Bảo Ngọc bị tố "phông bạt"

Vào dịp sinh nhật 25 tuổi, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ tin vui trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại Columbia University SIPA, đây là một trong những trường đào tạo chính sách công hàng đầu thế giới thuộc Đại học Columbia, thành viên của hệ thống Ivy League danh giá tại Mỹ. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc mừng dành cho nàng hậu sinh năm 2001. Nhiều người đánh giá đây là cột mốc đáng tự hào tiếp theo trong hành trình học vấn của Bảo Ngọc sau nhiều năm xây dựng hình ảnh "Hoa hậu tri thức".

Tuy nhiên, mới đây mạng xã hội bất ngờ nổ ra tranh cãi. Trên một số diễn đàn, hội nhóm học thuật, nhiều tài khoản bắt đầu soi kỹ bức thư mời nhập học mà Bảo Ngọc đăng tải và chỉ ra hàng loạt chi tiết bị cho là bất thường. Điểm gây chú ý đầu tiên là dòng nội dung liên quan đến học bổng. Trong phiên bản thư mà Bảo Ngọc công khai ban đầu xuất hiện cụm từ: "The fellowship carries an award and ho tuition...". Nhiều cư dân mạng cho rằng cụm từ này có dấu hiệu sai chính tả khi từ "no tuition" (miễn học phí) lại được hiển thị thành "ho tuition".

Bảo Ngọc từng khẳng định được nhận thư mời nhập học nhưng trong quá trình xử lý hình ảnh đã đăng ảnh sai chính tả

Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Đại học Columbia là hoàn toàn chính xác và toàn bộ quá trình ứng tuyển được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường. Cô tiết lộ trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm đó. Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc chủ động xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và đã được phía nhà trường chấp thuận. Theo cô, điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính áp dụng cho kỳ nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi chính thức nhập học vào năm sau.

Đáng chú ý nhất trong lần lên tiếng này là việc Bảo Ngọc thừa nhận hình ảnh thư tuyển sinh đăng tải trên fanpage đã được xử lý bằng công cụ AI. Theo chia sẻ từ nàng hậu, admin quản lý fanpage đã sử dụng AI để hỗ trợ che và bảo mật một số thông tin cá nhân trước khi công khai tài liệu. Trong quá trình này, công cụ AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, dẫn đến việc xuất hiện những chi tiết không phản ánh đúng nguyên trạng tài liệu gốc, trong đó có dòng chữ "ho tuition" gây tranh cãi. Trong thông cáo, Bảo Ngọc xin chịu trách nhiệm và gửi lời xin lỗi vì diễn biến câu chuyện vừa qua.

Theo thông tin giới thiệu của chương trình Environmental Science and Policy trên trang chủ của trường, phần lớn sinh viên nhập học đều nhận được tài trợ dưới nhiều mức hỗ trợ khác nhau. Website của chương trình cho biết mức hỗ trợ trung bình dành cho khóa tuyển sinh hiện tại vào khoảng 16.000 USD mỗi sinh viên. Thậm chí, vào niêm khóa 2024 hơn 90% sinh viên theo học chương trình đều nhận được khoản hỗ trợ tài chính này. Cụ thể, trong những đãi ngộ, điều kiện nhập học có thông tin như sau: "Hầu hết sinh viên đều nhận được fellowship (khoản hỗ trợ tài chính/học bổng). Mức hỗ trợ trung bình gần 16.000 USD".

Hoa hậu Bảo Ngọc sắp đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World

Ảnh: FBNV