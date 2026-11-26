Chỉ 4 ngày sau khi triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Công ty Du lịch Kim Liên bất ngờ quyết định dừng kế hoạch, với lý do liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án Hanoi Twin Towers 99 - tổ hợp tháp đôi cao 568m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3,5 tỷ USD.

Ngày 4/9/2026, HĐQT Công ty CP Du lịch Kim Liên ban hành Nghị quyết về việc dừng triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo nghị quyết, doanh nghiệp dừng các thủ tục đăng ký mua cổ phần, nộp tiền mua cổ phần và chuyển nhượng quyền mua cổ phần kể từ ngày 4/9. HĐQT cho biết việc dừng triển khai nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án Hanoi Twin Towers 99, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho tất cả cổ đông công ty.

Phương án chào bán cổ phần này được triển khai từ ngày 31/8/2026. HĐQT cho biết sẽ xem xét tiếp tục đợt chào bán vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích công ty, cổ đông và quy định pháp luật.

Liên danh đề xuất xây tháp đôi 99 tầng, cao nhất thế giới

Hanoi Twin Towers 99 là dự án mà Công ty CP Du lịch Kim Liên tham gia liên danh đề xuất đầu tư cùng Công ty CP Thaiholdings và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup).

Ngày 8/7/2026, liên danh nhà đầu tư đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh.

Dự án được đề xuất có tổng vốn đầu tư khoảng 3-3,5 tỷ USD, diện tích đất 34.936m2, quy mô 99 tầng nổi và 6 tầng hầm, chiều cao dự kiến 568m. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, công trình hướng tới trở thành tháp đôi cao nhất thế giới, vượt Petronas Twin Towers tại Malaysia.

Liên danh cho biết 100% nguồn vốn đầu tư dự án là vốn tự có và nguồn thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Phối cảnh dự án Hanoi Twin Towers 99 - tổ hợp tháp đôi cao 568m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3,5 tỷ USD.

Hướng tới 5 kỷ lục thế giới

Ngoài mục tiêu trở thành tháp đôi cao nhất thế giới, Hanoi Twin Towers 99 được định hướng xác lập thêm các kỷ lục về sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn, Sky Ballroom, vườn nhiệt đới và bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số trên cao.

Dự án dự kiến có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 880.000m2, không bao gồm tầng hầm, mật độ xây dựng khoảng 35%. Tổ hợp được định hướng phát triển đa chức năng, gồm trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp.

Việc triển khai dự án cũng được liên danh đề xuất đồng bộ với định hướng chỉnh trang đô thị khu vực góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên, kết nối trục đường 90m từ nút hầm Kim Liên đến Quốc lộ 1A.