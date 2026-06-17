Động thái đáng chú ý của loạt hạm đội khổng lồ Mỹ giữa thời khắc quyết định với Iran

Bộ Tư lệnh Hải quân Trung ương Mỹ (NAVCENT) vừa đưa ra thông báo về hoạt động của loạt hạm đội tàu sân bay quanh Iran.

Theo The War Zone ngày 15/6, dẫn thông báo do Bộ Tư lệnh Hải quân Trung ương Mỹ (NAVCENT) công bố cùng ngày, lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì toàn diện cho đến khi thỏa thuận ngừng bắn được thực thi. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký chính thức tại Geneva vào ngày 19/6.

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào Iran trong tuần trước, sau vụ một trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn hạ. CENTCOM cũng vô hiệu hóa thêm hai tàu thương mại bị cáo buộc tìm cách né tránh lệnh phong tỏa, nâng tổng số tàu bị ảnh hưởng lên chín chiếc.

Hai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush, cùng bảy phi đội tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, hai phi đội tác chiến điện tử EA-18G Growler và một phi đội F-35C Lightning II, tiếp tục tham gia các hoạt động phong tỏa và các cuộc tấn công được Mỹ mô tả là mang tính "tự vệ".

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã được triển khai gần bảy tháng và nhiều khả năng sẽ là một trong những lực lượng hải quân đầu tiên được rút khỏi khu vực nếu lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, chi tiết và quy mô của kế hoạch rút quân trong khu vực trách nhiệm của CENTCOM (AOR), theo các nội dung đã được thống nhất trong biên bản ghi nhớ (MOU), vẫn chưa được công bố. Hiện có hơn 20 tàu chiến mặt nước của Hải quân Mỹ đang hoạt động trong khu vực này.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Nimitz đang bước vào giai đoạn cuối của hành trình trở về căn cứ Norfolk. Theo dữ liệu AIS và dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai, con tàu hiện hoạt động ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ, trong khu vực tác chiến của Hạm đội 2, sau chuyến hải trình nhiều tháng vòng qua Nam Mỹ.

Tuần trước, USS Nimitz tiến hành hoạt động ở khu vực phía tây bắc Cuba và Bahamas. Ngày 11/6, sáu tiêm kích Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công VFA-137 "Kestrels" đã thực hiện màn thị uy sức mạnh không quân khi thả bom MK-82/BLU-111 xuống một mục tiêu giả định tại Vịnh Mỹ.

Tại bờ Tây nước Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tiếp tục các hoạt động chuẩn bị cho đợt triển khai sắp tới. Con tàu rời cảng ngày 10/6 để thực hiện các cuộc kiểm tra INSURV nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu, trước khi trở về San Diego vào ngày hôm sau.

Nhóm tàu này cũng được ghi nhận tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật với pháo Mk 38 cỡ 25 mm. Trong khi đó, USS Carl Vinson đã hoàn tất chuyến thử nghiệm trên biển sau chín tháng bảo trì định kỳ (PIA) và cập cảng San Diego ngày 13/6.

Tại Tây Thái Bình Dương, tàu sân bay USS George Washington đang thực hiện đợt tuần tra mùa hè. Tuần trước, nhóm tác chiến tàu sân bay (CSG) của tàu đã tiến hành tiếp tế trên biển với tàu hậu cần USNS Earl Warren và triển khai các hoạt động trực thăng khi đang cơ động gần đảo Guam. Theo dữ liệu AIS, tàu khu trục USS Shoup, thuộc nhóm tác chiến này, đã cập cảng Apra vào sáng sớm 15/6.

Hiện Hải quân Mỹ cũng duy trì hai nhóm tác chiến đổ bộ ARG-MEU đang được triển khai. Trong đó, USS Tripoli hoạt động tại khu vực trách nhiệm của CENTCOM, còn USS Boxer đang làm nhiệm vụ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM).