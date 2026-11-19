Chỉ sau hơn một tháng, Quỳnh Anh đã phải khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu theo quyết định của ban tổ chức.

Tối 18/11, làng sắc đẹp Việt bất ngờ trước thông tin Nguyễn Quỳnh Anh chính thức bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Quyết định được ban tổ chức công bố chỉ 47 ngày sau khi người đẹp đăng quang tại Hải Phòng vào ngày 2/10. Việc một đương kim Hoa hậu mất danh hiệu khi nhiệm kỳ mới bắt đầu chưa đầy hai tháng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Ngay sau khi ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh vào tối 18/11, trang cá nhân của người đẹp lập tức thu hút sự chú ý. Đáng nói, phần giới thiệu Facebook hiện không hiển thị bất kỳ danh hiệu sắc đẹp nào, kể cả ngôi vị Á hậu 1 mà cô từng giành được vào năm 2024.

Tối 18/11, làng sắc đẹp Việt bất ngờ trước thông tin Nguyễn Quỳnh Anh chính thức bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Quyết định được ban tổ chức công bố chỉ 47 ngày sau khi người đẹp đăng quang tại Hải Phòng vào ngày 2/10. Việc một đương kim Hoa hậu mất danh hiệu khi nhiệm kỳ mới bắt đầu chưa đầy hai tháng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh vào tối 18/11. Ảnh: FBNV

Giữa lúc dư luận quan tâm đến phản ứng của Quỳnh Anh, một chi tiết trên trang Facebook cá nhân của cô cũng gây chú ý. Theo hình ảnh ghi nhận tối 18/11, phần giới thiệu trên Facebook của Quỳnh Anh hiện chỉ hiển thị thông tin liên hệ công việc, địa chỉ email, số điện thoại quản lý, tài khoản Instagram và nghề nghiệp người mẫu.

Đáng chú ý, không có bất kỳ danh hiệu Hoa hậu hay Á hậu nào xuất hiện trong phần tiểu sử này. Chi tiết càng khiến nhiều người tò mò bởi trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh đã từng giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, đồng thời sở hữu nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực người mẫu.

Phần giới thiệu trên Facebook của Quỳnh Anh hiện không có thông tin danh hiệu nào. Ảnh: FBNV

Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026, quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026. Phía tổ chức cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình xem xét những sự việc phát sinh trong thời gian người đẹp đồng hành cùng cuộc thi, đồng thời căn cứ vào các thỏa thuận đã được xác lập giữa những bên liên quan. Trước đó, Quỳnh Anh từng bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gắn với danh hiệu trong thời hạn 6 tháng sau những tranh cãi liên quan đến phát ngôn và ứng xử trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo phía ban tổ chức, sau quyết định xử lý đầu tiên, Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng khi chưa thông báo và thống nhất trước với Công ty Cổ phần Giải trí Five6. Đơn vị này cho rằng một số vấn đề phát sinh tại sự kiện đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc thi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đề cập việc người đẹp tiếp tục nhận lời tham gia một số hoạt động, đồng thời xuất hiện tại sự kiện công bố hợp tác với một đơn vị quản lý khác mà chưa có sự thống nhất với các bên liên quan. Những vấn đề này được phía tổ chức xem là không phù hợp với các cam kết trong quá trình thực hiện vai trò Hoa hậu.

Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026, quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026. Ảnh: FBNV

Trước đó, Quỳnh Anh từng bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gắn với danh hiệu trong thời hạn 6 tháng sau những tranh cãi liên quan đến phát ngôn và ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trước khi bị thu hồi danh hiệu, Quỳnh Anh đã trải qua một nhiệm kỳ nhiều biến động. Chỉ ít ngày sau đêm đăng quang, người đẹp vướng tranh cãi khi những hình ảnh chụp màn hình được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện riêng lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung các cuộc trò chuyện gây phản ứng trái chiều vì có những lời bình luận thiếu thiện chí liên quan đến một số cá nhân trong giới giải trí và sắc đẹp. Trước làn sóng chỉ trích, Quỳnh Anh đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân có những lời nói thiếu cân nhắc và xem đây là bài học về cách ứng xử.

Sau ồn ào này, việc Quỳnh Anh bị đình chỉ hoạt động trong 6 tháng tiếp tục khiến hành trình đương nhiệm của cô gặp nhiều khó khăn. Đến tối 18/11, quyết định thu hồi danh hiệu chính thức được công bố, khép lại 47 ngày giữ vương miện Miss Universe Vietnam 2026. Theo các thông tin được báo chí ghi nhận trong tối cùng ngày, Quỳnh Anh chưa đưa ra phản hồi công khai về quyết định mới nhất. Những lý do thu hồi danh hiệu hiện chủ yếu được biết đến thông qua thông báo từ phía ban tổ chức.

Ngày 2/10, cô đăng quang cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FBNV

Ít ngày sau đêm đăng quang, người đẹp vướng tranh cãi khi những hình ảnh chụp màn hình được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện riêng lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trước khi vướng vào những tranh cãi liên tiếp, Nguyễn Quỳnh Anh từng được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của làng người mẫu Việt Nam. Cô sinh năm 1999, quê Hà Nội, gây chú ý với ngoại hình sắc sảo, chiều cao 1,75m cùng kinh nghiệm hoạt động thời trang chuyên nghiệp. Năm 2018, Quỳnh Anh giành ngôi Á quân The Face Vietnam. Ba năm sau, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành quán quân Supermodel Me 2021, khẳng định khả năng tại một cuộc thi người mẫu quốc tế.

Năm 2024, Quỳnh Anh quyết định thử sức tại Miss Universe Vietnam và giành ngôi Á hậu 1, đứng sau Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Không dừng lại ở đó, cô trở lại đường đua nhan sắc sau hai năm với mục tiêu chinh phục vị trí cao nhất. Trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng, Quỳnh Anh vượt qua các thí sinh khác để giành vương miện từ người tiền nhiệm Kỳ Duyên.

Chiến thắng khi ấy được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình chuyển hướng từ người mẫu sang lĩnh vực thi sắc đẹp của cô. Thế nhưng, chỉ sau hơn một tháng, Quỳnh Anh đã phải khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu theo quyết định của ban tổ chức.